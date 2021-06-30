疫情期間家暴增 獅子會步行籌款助勵馨

法拉盛獅子會將善款捐贈給紐約勵馨，前排右二為吳凱茜，右三為劉元芬。(記者朱蕾╱攝影)

新冠疫期，紐約 華人社區的家暴 案增加。為助服務家暴受害者的紐約勵馨婦幼關懷中心能為更多需要的人提供服務，國際獅子會法拉盛 分會日前為其幼獅會舉辦步行籌款活動，並於29日將2200元善款及物資捐贈給紐約勵馨。

法拉盛獅子會會長吳凱茜表示，過去一年多由於疫情，很多熱心的幼獅無法參與社區服務，法拉盛獅子會因此特別於27日為幼獅會籌辦在皇后區植物園的步行籌款活動，「參加者除了幼獅，還有獅子會會員，活動募集到善款1100元，法拉盛獅子會也捐出匹配資金，將總共2200元善款送給紐約勵馨。」

吳凱茜說，選擇幫忙紐約勵馨是因為家暴和虐待兒童的案例，過去一年因疫情大增；「疫情後的居家避疫、商店關門、學生網路上課、家長在家工作等，讓家庭成員們幾乎24小時都在家裡，易產生矛盾，家暴受害者也不得不與施暴者長時間困在家裡，導致家暴與虐待兒童的案件比平常更多，此外，疫情帶來社會、經濟、醫療等問題，家暴和虐待兒童這方面沒有得到應得的注意，我們希望社區善心人仕，都大力幫助和捐款給婦幼中心，幫助弱勢群體。」

法拉盛獅子會幼獅會的少年兒童步行為紐約勵馨籌款。(獅子會提供)

紐約勵馨總幹事劉元芬表示，勵馨服務的對象主要是家暴、性侵害受害者，疫情期間，家暴案是以前的兩倍之多，「2020年全年，我們接觸到的家暴案受害者共約900人，包括成人和兒童，大都是華人」。

劉元芬感謝獅子會長期的支持，她表示，從去年7月開始，法拉盛獅子會及吳凱茜一直為勵馨提供食物，「只要有人捐食物，吳凱茜就會想到勵馨，讓我們在過去一整年，每周都有食物發放給服務的家庭；此次幼獅會的少年兒童以步行來為勵馨籌款，令人感動」。

劉元芬說，這筆善款將用在勵馨暑期項目上，該項目的目標是用不同的方式幫助100名不同年齡的新移民孩子，幫助他們重塑積極正向的人生觀與人際關係，在學業能力及情緒管理方面都做好準備，迎接新學期。