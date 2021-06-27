我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增88例本土確診、9人死亡 仍以新北最多

金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者

布碌崙開辦馬拉松 7月1日起報名

記者金春香╱紐約報導
紐約馬拉松賽事，疫後陸續回歸。(本報檔案照)
紐約馬拉松賽事，疫後陸續回歸。(本報檔案照)

除每年11月第一個周日舉辦的紐約市馬拉松(TCS New York City Marathon)外，布碌崙(布魯克林)也將從明年4月起，開始在其區內舉行馬拉松盛事。報名將從7月1日開始，網址：NYCRuns.com。

市府日前宣布已經批准申請，該賽事將於明年4月24日舉行，路線將從布魯克林北部開始，穿越多個公園，至該區南端。負責賽事的New York City Runs表示，預計將有1萬8000至2萬名選手參賽，雖然人數遠不及紐約馬拉松，仍將是全美大型賽事之一。

根據目前出台的臨時賽事地圖，布魯克林馬拉松將從McCarren Park開始，跑至威廉斯堡(Williamsburg)水邊，然後跑向展望公園(Prospect Park)，之後再沿著海洋公園大道(Ocean Parkway)跑向康尼島，最後回頭，終點在展望公園，跑者將有六至七個小時完賽。

全球最大的馬拉松賽事之一、紐約馬拉松去年因疫停辦後，將於今年回歸，11月7日舉辦第50屆比賽，但參與人數將限制在以往的60%，只有3萬3000名參賽者。

馬拉松 紐約市 布魯克林

上一則

暑假到 華人安排子女健身、旅遊當義工

下一則

涉賣淫與無證按摩 法拉盛2華女被捕

延伸閱讀

華埠七天零確診 法拉盛合格居民全打疫苗

華埠七天零確診 法拉盛合格居民全打疫苗
清潔局亂開罰單？布碌崙居民投訴

清潔局亂開罰單？布碌崙居民投訴
羊頭灣2賊行竊 華埠盜刷遭通緝

羊頭灣2賊行竊 華埠盜刷遭通緝
地鐵站暴打華男 非裔嫌僅控攻擊

地鐵站暴打華男 非裔嫌僅控攻擊
反班森賀建遊民所 居民將請願、示威

反班森賀建遊民所 居民將請願、示威

熱門新聞

涉嫌在法拉盛華人超市偷竊商品的男子，和警員一起向外走，隨即逃離。(讀者提供)

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

2021-06-24 09:50
楊安澤承認敗選。（記者洪群超/攝影）

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

2021-06-22 23:22
該男子涉嫌在艾姆赫斯特持槍強姦並搶劫一名女子。(警方提供)

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

2021-06-20 22:33
楊安澤承認敗選，但表示這場選舉已達到很多眾多目標，他將繼續以其他方式為紐約市更好的明天奮鬥。（記者洪群超/攝影）

紐約市長初選 亞當斯暫領先 楊安澤認輸

2021-06-23 07:08

紐約客談／楊安澤惜敗 事前有跡可循？

2021-06-23 10:12
前楊安澤總統競選顧問透露，團隊一開始並不希望他參選紐約市長。(美聯社)

楊安澤敗選 顧問公司被指戰略失當

2021-06-25 10:45

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題

邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題
鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售
大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」
FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險
世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？