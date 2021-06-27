布碌崙開辦馬拉松 7月1日起報名

紐約馬拉松賽事，疫後陸續回歸。(本報檔案照)

除每年11月第一個周日舉辦的紐約市馬拉松 (TCS New York City Marathon)外，布碌崙(布魯克林 )也將從明年4月起，開始在其區內舉行馬拉松盛事。報名將從7月1日開始，網址：NYCRuns.com。

市府日前宣布已經批准申請，該賽事將於明年4月24日舉行，路線將從布魯克林北部開始，穿越多個公園，至該區南端。負責賽事的New York City Runs表示，預計將有1萬8000至2萬名選手參賽，雖然人數遠不及紐約馬拉松，仍將是全美大型賽事之一。

根據目前出台的臨時賽事地圖，布魯克林馬拉松將從McCarren Park開始，跑至威廉斯堡(Williamsburg)水邊，然後跑向展望公園(Prospect Park)，之後再沿著海洋公園大道(Ocean Parkway)跑向康尼島，最後回頭，終點在展望公園，跑者將有六至七個小時完賽。

全球最大的馬拉松賽事之一、紐約馬拉松去年因疫停辦後，將於今年回歸，11月7日舉辦第50屆比賽，但參與人數將限制在以往的60%，只有3萬3000名參賽者。