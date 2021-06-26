慶重啟 紐約中國民樂團27日線上音樂會獻藝

紐約中國民樂團將舉行「妙音博衍」夏季線上音樂會。(主辦方提供)

即將迎來60周年慶的紐約中國 民樂團(The Chinese Music Ensemble of New York)將於27日(周日)舉行「妙音博衍」(Celebrate Diversity Through Music)夏季線上音樂會，慶祝紐約市 走出疫情 ，重啟藝術生活，也慶祝多元文化。

樂團60年來在紐約及全美各地宣傳中國民族音樂，通過演奏戲曲、民族樂曲、民歌小調等，讓美國觀眾了解中國音樂之美；每年舉行音樂會，但去年因新冠疫情，改為線上舉行，此次是第二次通過線上舉辦音樂會。27日晚7時將在臉書(Facebook)和YouTube舉辦，將採用現場錄制和經典回顧方式呈現。

音樂會將呈現二胡經典曲目「戰馬奔騰」、浙江民歌特色的「翠語」、東北音樂特色板胡作品「燈節」、陝北地方戲曲音樂為素材創作的「秦川抒懷」等作品。

音樂會也致力古典與現代的演繹融合，包括聲樂與民樂作品「錦瑟」，以及對當代流行樂進行民樂再創作的「北京一夜」；「我愛巴黎」則將班卓琴與傳統民樂匯聚，另有二胡與大提琴「中西結合」呈現的周杰倫經典作品「菊花台」。還將有琵琶經典曲目「送我一支玫瑰花」及由該團青年演奏家的「歡樂的夜晚」等，傳達城市重啓的興奮。

可至網址：https://bit.ly/3dba7yi，了解演出詳情並免費註冊，獲取線上音樂會鏈接及更多信息。