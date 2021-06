慶重啟 紐約中國民樂團27日線上音樂會獻藝

紐約中國民樂團將舉行「妙音博衍」夏季線上音樂會。(主辦方提供)

即將迎來60周年慶的紐約中國 民樂團(The Chinese Music Ensemble of New York)將於27日(周日)舉行「妙音博衍」(Celebrate Diversity Through Music)夏季線上音樂會,慶祝紐約市 走出疫情 ,重啟藝術生活,也慶祝多元文化。

樂團60年來在紐約及全美各地宣傳中國民族音樂,通過演奏戲曲、民族樂曲、民歌小調等,讓美國觀眾了解中國音樂之美;每年舉行音樂會,但去年因新冠疫情,改為線上舉行,此次是第二次通過線上舉辦音樂會。27日晚7時將在臉書(Facebook)和YouTube舉辦,將採用現場錄制和經典回顧方式呈現。

音樂會將呈現二胡經典曲目「戰馬奔騰」、浙江民歌特色的「翠語」、東北音樂特色板胡作品「燈節」、陝北地方戲曲音樂為素材創作的「秦川抒懷」等作品。

音樂會也致力古典與現代的演繹融合,包括聲樂與民樂作品「錦瑟」,以及對當代流行樂進行民樂再創作的「北京一夜」;「我愛巴黎」則將班卓琴與傳統民樂匯聚,另有二胡與大提琴「中西結合」呈現的周杰倫經典作品「菊花台」。還將有琵琶經典曲目「送我一支玫瑰花」及由該團青年演奏家的「歡樂的夜晚」等,傳達城市重啓的興奮。

可至網址:https://bit.ly/3dba7yi,了解演出詳情並免費註冊,獲取線上音樂會鏈接及更多信息。