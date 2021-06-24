紐約客談／馬泰為何在第一選區贏華人?

四年前曾險些奪走現任陳倩雯第一選區市議員席位的西語裔青年馬泰(Chriatopher Marte)，今年捲土重來，在初選暫以超過40%的得票率遙遙領先，預計下月完成排序複選計票後仍十有八九穩坐第一名；而三名資歷也很優秀的華裔參選人，為何無一人能與其匹敵？除了華裔參選人眾多、分散選票外，是否也應反思，什麼樣的參選人真能得人心，畢竟隨著民主政治的關注度提高，「華人 選華人」這套理念已不如以前管用。

如果說四年前，社區內反對陳倩雯的呼聲還沒那麼高，那麼三年前開始的華埠 城區監獄 建設計畫，陳倩雯從多方考慮，並未堅定與社區一起站在反對戰線，因此失去民心。

馬泰則抓住這一機會，三年來沒落下過任何一次反對監獄遊行和集會，甚至拿著自製的監獄3D建模到市議會公聽會作證，三年前包厘街85號租戶面臨逼遷的時候，他也出手幫助，但關心華埠社區事務的人，都能在很多場合看到他的身影，這可能也是為何雖為西語裔，他能在華埠和下東城有廣泛的群眾基礎。

李金枝和劉林劍虹也為社區做了很多事；前者就任社區委員會主席期間，推動「飛越艾塞克斯」住房項目，協助尼克村居民免加租、松柏大廈減地稅等；後者早年便參與反監獄運動，之後在華策會義務服務數十年，疫情期間每日送餐，為華埠點燈吸引遊客。

但她們未能在近年華埠居民最關心的議題上與社區一致，二人票數總和也不及馬泰，加上票源被分散，恐無勝選機會。

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