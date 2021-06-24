華裔軍人忠烈坊列紐約地標

市地標保護委員會投票通過，將華裔軍人忠烈坊列為地標。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市 地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)22日舉行記名投票，通過將位於曼哈頓華埠 劉錦方場的華裔 軍人忠烈坊(Kimlau Square Memorial)列為地標，成為華埠數個市級地標中，首座專門紀念華裔歷史和文化的地標。

市地標保護委員會主席卡蘿(Sarah Carroll)表示，該會確保紐約市民的文化被傳承，並展現這個城市的多元；她在此前的公聽會也曾提到，自新冠肺炎疫情以來，仇恨亞裔犯罪數量攀升，如今正是將華裔軍人忠烈坊列為地標的最佳時刻，希望未來有更多亞裔社區的重要建築，被列為地標。

市公園局長西弗爾(Mitchell J. Silver)說，市府努力建立一個更公平的公園系統，而新設立的華裔軍人忠烈坊地標，將進一步在紐約市公共空間，表彰亞裔在美國的故事與貢獻。

市議員陳倩雯表示，華裔軍人忠烈坊是華埠特別且重要的建物，紀念二戰的華裔軍人，不顧種族主義和歧視，堅定捍衛國家。

紐約華裔美國退伍軍人會主席伍元天說，該牌坊近60年來聳立在華埠，紀念華裔軍人，如今反亞裔歧視事件頻發，牌坊也可提醒世人，亞裔對美國自由民主的貢獻。

劉錦方場是曼哈頓華埠十大景點之一，紀念1944年犧牲的華裔空軍飛行員劉錦(Benjamin Ralph Kimlau)；該廣場的華裔軍人忠烈坊由建築設計師李錦沛(Lee Gum Poy)設計，自1962年設置至今。

李錦沛1900年在華埠勿街(Mott St.)出生，從普瑞特藝術學院(Pratt Institute)畢業後成為建築師，也在上海及中國多地完成許多建築作品。

該牌坊是已故前華裔美國退伍軍人會董事長伍覺良花六年向市府申請，修建過程也相當艱辛，由於地基埋著巨型水管渠道，若重量太重，恐影響地基，最後將原定的四柱三間雙簷設計，簡化成目前的兩柱一間單一匾額無簷設計。

坊高19呎，結合傳統中國元素及現代化建築設計，碑上用中英文寫下：「紀念為捍衛自由和民主而獻出生命的華裔美國人」。