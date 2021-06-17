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紐約客談／亞裔要維權 非裔不是榜樣

和釗宇

亞當斯最近勢頭大好，不僅民調保持領先，還收到來自進步派的大禮：去年遭警察跪殺的佛洛依德的弟弟表態背書亞當斯；他的理由是，亞當斯小時候也有被警察打的經歷，然後立志成為警察，還暗示亞當斯可能有利於讓更多非洲裔當警察，從警局內部改善族裔比例，進而減少警察對非裔的不公待遇。

但他的期待恐怕是一廂情願；難道讓更多非裔當警察，就會對非裔的違法行為網開一面？貧窮才是滋生犯罪的根源，大多數非裔生活在貧困之中，這也是白人警察對非裔歧視的來源。歐巴馬當總統，也沒擋住馬丁(Trayvon Martin)、加納(Eric Garner)、佛洛依德被警察虐殺。

因此，要從根本上解決歧視問題，與少數族裔當不當警察、市長、總統無關；民主只是美國政治的表面，實質則是資本主義社會，只有通過累積財富，才能提高社會地位、做政治遊說、推出對自己族群利益團體有利的政策和參選人；少數族裔追逐民代的虛名是捨本逐末，被別人捧起來的少數族裔民代，未必代表少數族裔的利益。

亞裔要擺脫被歧視，非裔這種企圖通過改變政壇族裔比例的方法，並不是好榜樣。作為少數族裔要維權，亞裔光把人組織起來去投票也是遠遠不夠，就算所有人去投票，仍屬少數；只有把錢組織起來，才能形成同一個利益體，主動推出代理人、推動對自己有利的議程，才能真正形成自己的勢力，像猶太人一樣做美國政治的高階玩家；而不是「誰是華人就選誰」、「誰對我好就選誰」，被動接受別人的議程，被牽著鼻子走。（紐約客談，每周二至周六見報）

警察 非裔 歧視

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