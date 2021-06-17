孟昭文背書魏普林選市主計長

孟昭文(二排左六)背書魏普林(二排左七)參選市主計長；二排左五為周燕霞。(記者牟蘭／攝影)

國會眾議員 孟昭文16日宣布背書州眾議員魏普林(David Weprin)參選市主計長，她說，皇后區 、尤其是華人 聚集地法拉盛長年未得到所需的資源，疫情爆發後，這一問題被凸顯，醫院床位、新冠檢測點與疫苗都曾嚴重短缺，她呼籲魏普林當選後改善這些問題。

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民主黨初選提前投票正在進行，魏普林16日在皇后區公共圖書館法拉盛分館前獲多位華裔民眾的支持，孟昭文也站台背書，稱讚魏普林關心移民社區，擔任市議員與州眾議員期間，經常到訪華社，了解民眾需求；她說，魏普林曾任市議會財政委員會主席，進入州議會後也是州眾議會金融與銀行委員會成員，相信他能勝任市主計長職務。

華人家長學生聯合會會長周燕霞表示，她與魏普林相識多年，魏出生在政治世家，從政資歷豐富，也有較強的金融背景，2009年就曾參選市主計長；她說，魏普林關心移民社區，多次為華人爭取權益，因此力挺他參選。

魏普林感謝孟昭文與華人的支持，承諾當選後，在五大區設立主計長辦公室，為每個區爭取所需的資源。

對於日益增加的仇恨犯罪，魏普林說，他5月已在州眾議會提案，要求對涉嫌仇恨犯罪的被告設立保釋金或強制羈押，防止這些嫌犯回到社區繼續犯案，他承諾，當選主計長後，將繼續嚴打仇恨犯罪，保護少數族裔社區的安全。

今年65歲的魏普林，在皇后區長大，於2002年至2009年任市議員，2010年起至今任第24選區州眾議員，代表皇后區新鮮草原、貝賽等華人聚集區。

紐約台灣會館前理事長方秀蓉與市議會第23選區市議員參選人李琳達(Linda Lee)等人也到場支持魏普林。