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反對8大道改單行道 當地商家團結一致力拚到底

記者黃伊奕╱紐約報導
8大道商家業主團結一致，表示堅決反對市府要將7、8大道改為單行道的計畫。(記者黃伊奕╱攝影)
8大道商家業主團結一致，表示堅決反對市府要將7、8大道改為單行道的計畫。(記者黃伊奕╱攝影)

市交通局日前公布布碌崙(布魯克林)華社7、8大道改為單行道詳細計畫，但不顧當地居民與商家需求，增加單車道、減少汽車道和停車位，引起商家砲轟；16日數十名華裔商家代表聚集在8大道召開會議，表示當地華人經過30多年努力，才將8大道打造成繁華社區，絕不允許市府將8大道摧毀，「華人必須團結一致，死拚到底」。

根據市府公布的計畫，要把7、8大道改為單行道，並從兩個車道減少至一個車道，增建單車專用道、擴建人行道、減少公車站，同時拿走約200個停車位，在側街上住宅門前設立更多的收費咪錶停車位等。

布碌崙第七社區委員會委員陳樂英表示，市府多年前就提出要將7、8大道改為單行道，華社並不反對，但交通局如今少有徵集社區意見的情況下，就打算7月強行實施。

陳樂英說，「華人用了30年才將8大道一帶打造成繁華社區，我們需要的是更多停車位，方便更多人來8大道消費，但市府的計畫只會阻止消費者的腳步，將摧毀商家業者。」

陳樂英強調，通常交通局實施類似的計畫，要先將計畫提交社區委員會，徵集民眾意見，但此次市府卻繞過社區委員會，成立社區諮詢委員會(CAB，避開原有程序，就是為了能快速實施；「如今時間緊迫，我們想要將方案推翻，需要做好最壞打算，哪怕用相對激進的方式，也要保護我們的社區。」

布碌崙端芬同鄉會會長梅增新表示，交通局計畫拿走200多個停車位，等於進一步阻止民眾前來，當地小商家生意蕭條，勢必會影響周圍民眾就業，只會給政府帶來更多負擔。

在8大道居住了30年的美國紐約華人聯合總會成員黃啟旺指出，交通局計畫中還包括減少公車站，可是8大道周邊有大量耆老居住，沒有便利的公車，他們將難以外出。

布碌崙8大道行人多，車輛密集，改為單行道後，將減少約200個車位。（記者黃伊奕／...
布碌崙8大道行人多，車輛密集，改為單行道後，將減少約200個車位。（記者黃伊奕／攝影）

亞裔社區資源與服務(Acrs)負責人陳傑瑞(Jerry Chan，音譯)，日前已加入市府針對該計畫的社區諮詢委員會，他表示將會代表華社將信息轉達給市府，爭取說服市府將計畫按照當地居民要求進行修改後再實施。

召集此次會議的美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊說，「華人大都是好市民，一心低頭做好生意、照顧好家庭，但市府這樣罔顧民意，為了政績而強制推行計畫，我們到了必須團結一致的時候，否則生意沒得做。」

市府要將布碌崙7、8大道改為單行道的計畫。(取自交通局網站)
市府要將布碌崙7、8大道改為單行道的計畫。(取自交通局網站)

8大道 華人 布碌崙

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