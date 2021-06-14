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1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

紐約長老會醫院 要求員工打疫苗

記者金春香／紐約報導
紐約州陽性率連續兩個月持續下降，紐約長老會醫院要求員工必須接種。（州長辦公室提供）
紐約州陽性率連續兩個月持續下降，紐約長老會醫院要求員工必須接種。（州長辦公室提供）

紐約長老會醫院日前宣布，醫院系統內員工需要在9月1日前完成疫苗接種，院方表示，他們關心院內的病人，希望盡全力保證他們的安全，因此希望員工能夠全部接種，因為目前所有證據都顯示，接種疫苗是抵抗病毒的最有效方式。

長老會醫院要求醫生、護士、學生、志願者和各個部門的員工都完全接種，或可申請有效豁免證明，如因特殊疾病、宗教信仰、懷孕等原因無法接種，要在8月1日前向院方提交豁免證明。

大紐約醫院協會(Greater New York Hospital Association)發布聲明支持長老會醫院的決定，該協會主席 Kenneth Raske表示，所有醫院和醫療健康系統都應該全力確保其員工的100%新冠疫苗接種率，現在的唯一問題就是如何去達成這一目標，每個機構都在討論如何達成這一目標，其中一些選擇執行強制方案，醫院致力於為病患提供最優的醫療健康服務，而確保一個全員接種的工作環境，能更好地幫助他們達成這一目標。

紐約另一大型醫療系統诺斯韦尔医疗系统(Northwell Health)雖未強制員工接種，但要求拒絕接種的員工觀看疫苗相關教育視頻。

疫苗 紐約 教育

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