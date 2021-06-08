美東中文學校協會閉幕 線上表揚150名良師

美東中文學校協會第48屆年會，華語文教育工作者齊聚一堂。(協會提供)

美東中文學校協會第48屆年會閉幕典禮日前於線上舉行，華語文教育 工作者齊聚一堂，分享經驗，繼續推動在美華文教育；年會上表彰擁有五年至40年教學經驗的約150名教師，並為中文演講比賽、中文歌唱比賽、多媒體比賽等學藝競賽獲獎學生頒獎。

美東中文學校協會本屆年會因疫情改為線上進行，包括線上座談、各項學藝競賽、教師研習、僑教座談等；教師們分享線上教學情況、疫情後時代的教與學，希望共同為傳揚中華文化、提升華文教育而努力。

中華民國僑務委員會委員長童振源為年會致辭時表示，美東中文學校協會年會是美東地區最重要的僑教交流會議，不因疫情而中斷，令人敬佩；該協會自1974年成立以來，一直是僑委會在美東地區堅實的僑教夥伴，並在推動華語文教育、數位教學，以及協助中文學校與美國 主流教育機構接軌等各方面不遺餘力，他感謝該協會長期以來對海外僑教的支持與貢獻。

童振源為美東中文學校協會年會致辭。(視頻會議截圖)

童振源說，美國有361所僑校，超過500位台裔老師在美國主流中小學任教；去年12月，台灣 與美國政府共同簽訂台美教育倡議，加強雙方語言合作；「僑委會推出海外華語文生根計畫，並採取三大策略，包括輔助既有僑校成立台灣華語文學習中心；加強聯結在歐美主流中小學的台裔老師，同時鼓勵僑校修習教育學分、取得教師執照、進入主流中小學任教，並與主流中小學老師保持密切交流與合作；加強與台灣的華語教育機構和智能教育產業的密切合作。」

童振源表示，僑委會將從六個方面來推動華語文教育，包括培育美國的華語師資；提供優質教材；推廣與分享僑教中心舉辦的文化活動；邀請學華語的美國青年到台灣，直接體驗台灣的文化與生活；邀請學華語的美國朋友到台灣參加英語服務營，推動雙向文化交流。他還表示，預計今年底在台灣舉辦華語文教學國際高峰會。