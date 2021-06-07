黃敏儀競選市議員 孟昭文、史塔文斯基及各族裔女性相挺

「女性支持黃敏儀」集會在法拉盛舉行，民選官員、社區代表、地區領袖等到場。(記者朱蕾╱攝影)

「女性支持黃敏儀」(Sandra Ung)集會6日在法拉盛 舉行，國會眾議員孟昭文、州參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)以及多名女性地區領袖、社區代表等到場支持黃敏儀競選法拉盛第20選區市議員；她們表示，法拉盛選區需要黃敏儀這樣的市議員，市議會也需要增加亞裔 女性市議員。

孟昭文表示，今年的選區很重要，特別是對女性參選人，明年紐約市 議會中，有可能女性市議員的比率不到10%，在女性人口占52%的紐約市，這是不能接受的；「明年還有可能面臨市議會中沒有亞裔女性市議員的風險，甚至有可能連亞裔市議員都沒有。」

「因此，支持黃敏儀當選市議員非常重要。」孟昭文說，「她不僅是亞裔女性，而且她在法拉盛長大，從名校法學院畢業後，放棄去大律所的高薪工作，而是選擇回到我們社區服務；黃敏儀多年持續服務社區，非常深入的了解社區，明白民眾的困難和需要，從政府服務、公共安全、公共交通到公立教育，她都有親身體會，並知道應該如何改善。」

孟昭文還說，「我與黃敏儀相識超過十年，她的社區服務經驗、工作態度、人品等都是該選區參選人中最優秀的。如果你關心、在意法拉盛社區，請在投票時把黃敏儀列為第一選擇，助她成為20選區選區首位亞裔女市議員，為社區爭取更多資源。」

「黃敏儀是法拉盛真正的女兒。」史塔文斯基則說，「去年疫情爆發後，我一次又一次看到黃敏儀為有需要的民眾提供個人防護用品、餐飲等，冒著可能感染的風險，服務社區；無論對家人的關心照顧還是對社區的服務，她都用實際行動展現她是法拉盛市議員的最佳人選。」

黃敏儀的母親當天也到場支持；黃敏儀表示，「我有今天，離不開我的母親」，也感謝所有支持者，並表示若當選會在年長者照顧、教育、家暴等各方面爭取改善。

亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇、皇后區亞裔民主黨協會創會會長陳道英、州第40選區民主黨地區領袖(Democratic District Leader)瓦茲凱茲(Martha Flores-Vazquez)等均參加集會，支持黃敏儀。