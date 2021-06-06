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2華裔女創團當導遊 講解移民故事 助華埠復興

記者張晨╱紐約報導
1940年曼哈頓華埠就有了徒步導遊團。(勿街女孩提供)
1940年曼哈頓華埠就有了徒步導遊團。(勿街女孩提供)

「出生在華埠，就讓我們來講述華埠的故事。」黃慧娜(Anna Huang)和陳朗怡(Chloe Chan)是「勿街女孩華埠徒步之旅」(Mott Street Girls Chinatown Walking tour)的聯合創始人和導遊，她們說疫情中華埠的經濟受到前所未有的打擊，又發生反亞裔仇恨犯罪，讓她們決定創辦遊覽團，為遊客介紹華埠的歷史變遷和背後的故事，不但助力華埠復興，更讓人們有機會了解華人移民的奮鬥經歷。

陳朗怡表示，兩人曾是美國華人博物館(Museum of Chinese in America)的志願導遊，讓她們了解從1882年的「排華法案」(Chinese Exclusion Act)到現在的美國華人歷史，但不幸的是，由於疫情防控，所有活動都不得不暫停。

「這就是為什麼我們開始想要創建自己的遊覽團。」她說，在華人博物館學到的經驗和故事是非常寶貴的財富，尤其是如今看到亞裔群體所經歷的種種，需要讓更多人看到並認清事實。

黃慧娜和陳朗怡分別帶著兩個不同的徒步旅行團，一種是更小、更親密的AirBnb體驗，只邀請一兩個人，名為「重溫排華生活」(Relive Life Under the Chinese Exclusion)；另一個「店鋪以外：唐人街徒步遊」(Beyond the Storefronts: Chinatown Walking Tour)，可接待10到15人左右。

遊覽景點包括前身是中國歌劇院(Chinese Opera House)、如今是探花樓(Chinese Tuxedo)餐廳，她們將講解背後的歷史，以及如何從歌劇院轉型為高檔中式餐飲的轉變。

另一間位於巴士打街(Baxter St.)的「Pasteur Grill and Noodles」餐廳，是華埠最古老的越南餐館，業主鍾鎮藩的故事代表一段辛酸的移民歷史，為了逃離越南戰爭，他經歷了許多考驗和磨難才來到紐約。

旅遊團如今吸引了形形色色的外族裔紐約人和遊客，兩位勿街女孩說，很多人離開時對華埠有了全新而深刻的看法。

黃慧娜表示，雖然數據和統計可以大致描繪出華埠在疫情期間遭受的苦難，但只有我們把這些店鋪和背後的故事連結起來，人們才會對這些小商業的印象才能持久。

兩華裔女子創導遊團助華埠復興。(勿街女孩提供)
兩華裔女子創導遊團助華埠復興。(勿街女孩提供)

華埠 華人 疫情

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