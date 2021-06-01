紀念甘肅越野賽21罹難者 華人跑者長周末以跑致哀

在透過華人跑有的聯絡接洽後，Strava APP針對此次在甘肅發生的越野賽意外報導。(截自Strava APP)

日前在中國甘肅 省白銀市舉行的「山地百公里越野賽」，極端的天氣造成21名跑者喪生，被認為是中國甚至全世界，最嚴重的一次戶外運動事故；位於美東等多地的華人 跑團，在國殤日長周末組織活動，以以5分22秒的配速跑、5.22哩路跑等方式，悼念逝去的跑友，紀念這些「驚鴻一般短暫，像夏花一樣絢爛」奔跑的人。

新澤西百駿跑團的跑者以手排出格桑花，紀念甘肅逝世跑者。(新澤西百駿跑團提供)

此次活動組織者之一、南開大學跑團負責人姜晶表示，各地跑友們關係緊密就像一個大家庭，平常在路上跑步，不論迎面而來的人是否認識，都會互相問好；在事件發生後，一下失去了21名兄弟姐妹，跑友們都感到很傷心，於是他在北美華人跑團聯繫群、華人波士頓馬拉松群等微信群裡，提議要舉辦活動來紀念死者。

姜晶說：「平常跑步時，跑友們都用運動軟體「Strava」來紀錄，因此提議用統一的文字、圖案等簡短有力的方式來紀念」；經過一個晚上各地跑友的討論後，擬定活動可透過跑5.22公里或哩，也可跑21公里或哩兩種方式，追悼事發日期5月22日，以及逝去的21人；另外在APP中紀錄時，也加上特定的圖片，代表是為了紀念該事件而跑。

透過跑友共同的設計，活動圖片決定用甘肅著名的格桑花為基礎，加上歌詞「驚鴻一般短暫，像夏花一樣絢爛」，代表著「生命要像夏季的花朵那般絢爛奪目，努力去盛開，可除了生命中的美麗，人生也難免會有不完美的地方和不如意的結局，即便是悲傷如死亡，淡然的看待，就像秋葉般靜美地接受所有結局，最美的我已盡力去爭取經歷過了，那便沒有遺憾了」的寓意。

姜晶解釋，這段話主要用來形容這些跑友雖然生命短暫，但倒在熱愛的賽道上，就有如夏花一般，另外圖片上，還加了喪生跑者的姓名。

華人跑者跑出格桑花路線，紀念21名跑者。(Princeton Trail Hoppers提供)

姜晶表示，紀念活動約一天就定案，而在北美幾十個跑群及海內外跑者中，也有上萬人響應，原本預計在本周六、日，事發後七日的「頭七」舉辦，但從27日就陸續有各個跑者、跑團開始活動，並分享圖片及影片。

跑友涵蓋大紐約地區的華人跑者俱樂部「嵐山跑團」，在國殤日(Memorial Day)長周末也參與了紀念活動，跑者在各地跑出指定距離，或者以5分22秒的配速跑，還有跑者跑出紀念蠟燭、格桑花等路線，紀錄在APP上；另外參與29日上州「Cayuga 50哩」(Cayuga Trails 50 Mile)跑步活動的嵐山跑團團員，在開賽前還舉行了默哀紀念儀式。

參與紀念活動的跑者，在APP加上圖片，追悼已故跑者。(姜晶提供)

姜晶表示，為了讓更多人能夠知道這起事件，跑團也與Strava的開發商聯絡，希望能夠在技術上提供協助，最後經過接洽後，雖然APP無法提供相關協助，但該公司也在華人跑者聯絡後的三個小時後，發文報導甘肅的事件，讓更多使用APP的民眾看到報導，討論熱度相當高；姜晶則說，希望透過該活動與報導，持續紀念這些已故跑者，更要提醒民眾，做任何戶外運動都應該小心注意。