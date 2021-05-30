騙徒裝中國公安查案 華女被詐4.5萬元

民眾應購買帶鎖的郵箱，可防止重要信件被他人盜取。(本報檔案照)

頻發手機 詐騙、身分盜竊案的布碌崙(布魯克林)班森賀近來又爆多起類似案件，當地一名年輕華裔女子誤信欺詐者是中國 公安，在對方威脅要將其遣送回中國進行調查時，立即將銀行帳戶裡4萬多元存款轉給對方；轄管當地的市警62分局目前發布消息，提醒社區保持警惕。

整起案件發生於本月3日至20日之間，報住在西12街交19大道的26歲華女 到警局報案時指出，3日接到一名自稱是上海公安局的陌生男子通話；對方說華女涉及一起發生於上海境內的罪案，案子若沒有立即解決，將被遣送回中國，並且可能因控罪而入獄。

男子接著說，華女只要匯一筆錢就能結案，情急之下華女沒猶豫，隔天就將一筆2萬9500元從美國銀行(Bank of America)戶口轉到一個位於香港的銀行帳戶，接著11日又把一筆1萬6100元的款項往同個銀行匯錢，總共寄出了4萬5600元。

當華女想撥電給對方確認無事時，竟發現對方已將她號碼拉黑；受害者這時才驚覺不妙，隨後報警並將所有銀行收據和手機紀錄交給62分局調查。

另一方面，居住在18大道交68街的另名26歲華女也遭人身分盜竊，她報案稱本月19日收到通知，表示帳戶曾三次遭人提款，共領走5000元現金；警方介入調查後發現，受害者原本要收到的一張銀行卡遲遲未到手，懷疑這張卡被不法分子半途偷走，拿去取錢。

警方之前就表示，任何通過手機要求支付金錢、禮品卡的行為最不可信，民眾應立即掛斷電話；雖身分盜竊案防不勝防，但民眾還是可以採取一些措施，例如妥善保管重要信件，購買帶鎖的郵箱，另外定時檢查自己的銀行帳戶，發現不尋常交易時立即通報。