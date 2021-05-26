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班森賀華社疫苗接種 12至16歲免預約

記者顏潔恩╱紐約報導
州眾議員寇頓已在班森賀社區多次舉行疫苗接種服務。(寇頓辦公室提供)
州眾議員寇頓已在班森賀社區多次舉行疫苗接種服務。(寇頓辦公室提供)

為鼓勵民眾盡早接種疫苗，州眾議員寇頓(William Colton)日前在布碌崙(布魯克林)班森賀華社多次舉行新冠疫苗接種，25日宣布近期將持續舉行活動，此次面向12至16歲青少年；無需預約、先到先得，但家長或監護人需陪同前行。

在寇頓辦公室和社區診所的合作下，日前已在班森賀華社推出疫苗接種活動，讓長者、殘障人士能就近接受服務；隨著接種群體寬限變多，為鼓勵青少年也趕緊接種，寇頓將在當地舉行兩場專門面向青少年的接種服務，呼籲民眾把握機會。

接種活動分別是6月2日(周三)上午10時至下午3時，在位於華人健康協會會所，地址是布碌崙86街2336號，提供的是輝瑞(Pfizer)疫苗；另外6月9日(周三)也將在Iglesia De Evangelizacion教堂內舉行另一場接種活動，時間相同，地址是布碌崙18大道8700號。

以上兩場活動面向還未接種的12至16歲青少年，無需預約，當天可直接現身，但必須要有家長、或是監護人的陪同；16歲以上民眾若想要接種，可致電寇頓辦公室(718) 236-1598詢問更多詳情。

疫苗 布碌崙 眾議員

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