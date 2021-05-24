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皇后區州參議員慶父親節 免費前列腺篩檢

記者朱蕾╱紐約報導

皇后區紐約州參議員艾達博(Joseph Addabbo)宣布，他的辦公室將於下月父親節前夕，為40歲及以上的男性提供免費前列腺篩檢，關注男性健康，並慶祝父親節。

艾達博說，「隨著年齡的增長，通過年度檢查來了解前列腺的健康狀況至關重要，若出現問題，能夠及早發現並治療，從而預防發展成為前列腺癌；因此我與專業醫療團隊合作，為選區男性民眾免費提供這項重要篩檢，一份健康的篩檢結果會是父親節的最好禮物」。

艾達博表示，6月18日(周五)，即父親節的前兩天，集成醫療基金會(Integrated Medical Foundation)的專業醫療人員在他位於皇后區中村(Middle Village)的選區辦公室設立檢查點，從上午10時至中午12時為民眾做篩檢。

此次免費篩檢面向40歲及以上、且從未接受過前列腺癌診斷或治療的男性，有無保險均可參加。由於名額有限，有意參與的民眾，必須提前致電艾達博位於霍華德海灘(Howard Beach)的辦公室預約，電話(718)738-111。篩檢當天，需攜帶有照片的身分證件，並提供姓名、地址、電話、電郵和出生日期；活動地點：皇后區中村73 Place 66-85號。

篩檢 皇后區 紐約州

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