州醫療補助計畫下 兒媳變護理員 帶薪照護公婆

個人護理計畫讓子女可以在家照顧父母，圖為示意圖，非當事人。(新康家庭護理公司提供)

多年前從中國福州移民美國的董露西(Lucy Dong，姓名皆音譯)，四年前因公公罹癌，她辭去餐館工，成為一名全職個人護理員，搬回紐約布碌崙(布魯克林)照顧家中長者；去年疫情 爆發，董露西一家得益於消費者自行主導個人護理計畫(CDPAP)，不僅經濟受到補助，婆婆的一日三餐與健康也得到保障。

個人護理計畫隸屬於紐約州 醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡 )，於2012年實施，旨在為白卡持有者提供便利，讓他們自由選擇除配偶與監護人外的家庭成員或親友成為看護，2016年政府再次放寬該計畫，允許監護人擔任家庭看護，即父母能親自照顧自己的成年殘疾子女。

根據這項計畫，申請者只需填寫資料，並交給長期看護管理(MLTC)機構評估，護理員也無須持有護理執照，由家屬自行「培訓」後，即可上崗；長照機構根據家庭護理員的工作內容，建議他們的工作時間與工作量，日後將提供10元到15元的時薪。

在該計畫下，董露西成為個人護理師。她說17年前依親來美，由於不諳英文，一直在餐館工作；2016年她的公公罹癌，婆婆也身體欠佳，兩名老人亟需他人照顧，但幾名護理員上門服務後，因不了解家中長者的生活習慣，無法全心照顧長者，「別人做，(老人)都不滿意」。

得知個人護理計畫後，董露西說，她的公婆立即為自己申請，並聘請她作為個人護理員，負責照顧二人的生活；她說，公公罹癌治療期間，她需在飲食與老人作息格外注意，工作強度也較大，但她說，自己作為兒媳，「再苦再累都是本分。」

董露西的工作得到家中長者認可，去年疫情爆發後，她的婆婆因中風，左邊身體麻痺，送急診搶救後，失去行走能力，生活也不能自理，她立即向就職的護理公司報備，要求增加工作時間。

因為這項計畫，董露西說，她在疫情期間為家中增加一份收入，更能親自照顧婆婆健康，讓她免於染疫的風險，「一小時18元左右，還有401K與帶薪休假。」

董露西的女兒董安娜(音譯)表示，她目前需要照顧剛出生的孩子，還要繼續學業，父親也需工作養家，家中只有母親一人可以照顧長者；她說，若母親全心照顧奶奶，勢必無法外出工作，這項計畫解決了家中面臨最大難題，「是雙贏的結果。」