62分局社區安全講座 人潮回暖需注意交通和人身安全

紐約市新冠疫情趨向緩和，街道人潮也逐漸增加，62分局局長陳韜和警員在布碌崙班森賀華人健康協會邀請下，19日舉行社區安全講座。圖：線上講座截圖

紐約市新冠疫情 趨向緩和，街道人潮也逐漸增加，62分局局長陳韜和警員在布碌崙(布魯克林)班森賀華人 健康協會邀請下，19日舉行社區安全講座；警方提到，網路詐騙 、盜竊轎車財物、金光黨欺詐等犯罪仍在社區發生，華人一定要注意防範。

陳韜表示，上次的警民講座在2月春節前舉行，如今過了三個月，民眾在疫情取得控制後漸漸出門，應採取預防措施，避免成為亞裔仇恨的受害者；安全講座以線上和線下形式同步進行，華康會當天也贈送安全警報器給現場的長者。

他說身邊很多人詢問是否能攜帶胡椒噴霧防身，他的建議是，長者並不適合使用；因胡椒噴霧不能有效制止惡徒的行動，最多只是妨礙他們一陣子，若不能及時脫身，被逮到反而面臨更大傷害，因而不推薦給弱體群體使用。

班森賀社區向來深陷網路詐騙犯罪，62分局社區事務警員諾戈爾(Eduard Nogol)說，近來的手法更趨向於商業欺詐(business scam)；對方自稱是亞馬遜(Amazon)或蘋果(Apple)公司的員工，表示帳戶出現問題，或需支付一筆額外的運輸費用等，往往都是假的。

諾戈爾表示，通常詐騙份子的語氣很急促，試圖讓人感覺到「事態的嚴重性」、並且要求「立即付款」來解決問題；這時民眾就要理智地思考，千萬不要被帶入對方的節奏裡，一股熱就把錢匯過去，只要感覺到不舒服、不對勁，應即刻掛上電話。

金光黨詐騙手法也是如此，若陌生人在街上突然熱情地靠上來，不管是詢問首飾還是其他的值錢物品，民眾要保持警惕，可向周遭的路人求助；另外諾戈爾也提到盜竊轎車財物的案件不停發生，如果車主在深夜時分返家，想要把貴重物品過夜放在車裡的話，就得藏在看不見的角落，並且鎖好車窗門，隔天立即返回車內檢查。

最後街道上轎車和人潮都逐漸回暖，警員也提醒民眾過馬路時要走在斑馬線上，不要從車子之間亂竄出來，容易引發交通事故。