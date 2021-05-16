華女來美打拚 癌症復發又染疫 河南同鄉會捐款逾萬元

王燕於疫情期間宮頸癌復發，化療期間感染新冠病毒，她日前癌病日益加重，已送往臨終關懷護理。(王英提供)

來自中國 河南省鄭州市49歲的王燕，兩年前持旅遊簽證來美打拚，疫情 爆發後，一度失去所有收入，再次復工時，她出現腹痛等症狀，但因沒醫保耽誤治療，直到今年初才確診子宮頸癌復發，她又在治療期間感染新冠，無法搭機回中國與母親團聚，她日前核酸雖轉陰，但已病入膏肓，陷入昏迷。

為了幫助王燕回國，美東河南同鄉會日前為她舉辦「大愛無疆」募款活動，會長張富印與王燕視頻連線，了解她目前面臨的困難，並把同鄉在三天內募捐的1萬950元支票轉交給她，鼓勵她積極配合醫生治療。

因王燕病情惡化，日前已陷入昏迷，她的友人、美東河南同鄉會副會長王英於15日轉述王燕與病魔抗爭的經過，並感謝同鄉的善心，「許多捐贈的人從事保姆、按摩或是美甲，疫情重創了她們的生計，但仍有100多人獻出愛心。」

王英表示，王燕於2009年底持旅遊護照來美打拚，後於2020年1月在長島從事按摩工作，但三個月後疫情爆發，按摩院關閉，她也只能回到法拉盛出租屋等待復工的消息。

隨著疫情趨緩，王燕於去年6月在外州找到工作，但在工作期間，感到腹中隱隱作痛，隨後疼痛越來越嚴重，但因沒有合法身分與醫保，一直沒有前往醫院檢查，只服用一些止痛藥緩解疼痛。

因病情不斷加重，王燕於去年11月底申請白卡，並做身體檢查，今年1月才確診她的子宮頸癌復發，2月開始化療；治療初期，王燕仍對未來充滿信心，曾錄製抖音視頻分享她的美國 生活。

但因化療產生劇烈的副作用，王燕頻繁出現嘔吐、掉髮等反應，她在同鄉的照顧下咬牙堅持，但也萌發返回中國的想法，尋求同鄉幫忙；今年4月，王燕的病情加重，她的室友撥打911，把她送往醫院急救，堅定了她回中國的決心，但入院治療一段時間後，卻被醫生告知她感染新冠病毒。

王燕於疫情期間宮頸癌復發，化療期間感染新冠病毒，她日前癌病日益加重，已送往臨終關懷護理；圖為王燕癌病復發前。(王英提供)

王燕送往隔離酒店居住七天後，雖沒有出現新冠肺炎病癥，但癌病再次加重，於4月中旬返回醫院治療，但病情日益惡化，4月底轉入臨終關懷科護理。

美東河南同鄉會日前為王燕舉辦「大愛無疆」募款活動，鼓勵她配合醫生治療，早日返回中國。(張富印提供)

雖然王燕的新冠核酸檢測顯示為陰性，但她的身體日益虛弱，只能打止痛針緩解疼痛，無法忍受長時間搭乘飛機的勞頓，但她並未因此放棄，一直與病魔鬥爭。

對此，張富印表示，王燕一人在美國打拚，像其他新移民一樣，因忙於打工，疏於檢查自己的身體；他說，這些捐款者多數都與王燕萍水相逢或是只有數面之緣，但他們都希望奇蹟出現，願意獻出愛心，看到她返回故土與母親團聚。