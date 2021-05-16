布碌崙亞裔傳統月藝術活動 宣揚中華文化

布碌崙區長辦公室15日攜手多個亞裔組織，在布魯克林六號碼頭舉行社區藝術活動。(記者顏潔恩╱攝影)

步入5月亞裔 傳統月，紐約市不少公園舉行相關活動慶祝亞太裔文化傳統；布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)15日攜手多個亞裔組織，在布魯克林六號碼頭(Pier 6)舉行社區藝術活動，派發特產食品，還有書法 家、剪紙師在現場表現才藝，宣揚中華傳統文化。

此次活動由亞當斯辦公室攜手馬來西亞旅美聯誼會、美國 東西方藝術文化協會舉行，吸引大批華人出席；亞當斯當天因事無法現身活動，其華裔代表鄭棋蓉代為向民眾祝賀，表示近來亞裔頻遭歧視，更要站出來捍衛自己，並強調對亞裔身分感到驕傲。

當天美國東西方藝術文化協會會長李同欣則在現場贈送書法作品，出生於上海，自小就習作書法的他表示，通過文化和藝術能促進族裔之間的和諧關係，雙方對各自背景的了解愈多，自然誤解就愈少；他也感謝亞當斯一直以來對中華文化的支持，從新年廟會、建造牌樓等，幫助當地主流認識中國藝術文化。

另一方面，馬來西亞旅美聯誼會也贈送包裝食品，如拉茶、碳酸型飲料100號、海藻麥片等，讓民眾能品嚐大馬特產；董事會主席邦君雄表示，接下來還會在其他華社舉行食品派送活動，趁著亞裔傳統月給民眾帶來舌尖上的享受。