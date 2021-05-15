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亞裔青年華埠辦AAPI關愛博覽會 為民眾提供資源

記者張晨／紐約報導
陳梅曉與瓊斯健二合作，在曼哈頓華埠舉辦「AAPI關愛博覽會」。(記者張晨/攝影)
陳梅曉與瓊斯健二合作，在曼哈頓華埠舉辦「AAPI關愛博覽會」。(記者張晨/攝影)

日前涉及亞裔受害者的攻擊案件仍時有發生，越來越多的亞裔年輕人站出來教育社區為其提供資源；16日一早，飛越仇恨(Soar Over Hate)與此前全市多地免費為亞裔發放胡椒噴霧的日裔青年瓊斯健二(Kenji Jones，音譯)合作，在曼哈頓華埠哥倫布公園(Columbus Park)開展「AAPI關愛博覽會」，為社區民眾提供可用資源。

當日的活動均免費，且民眾可自由進出，無需預約，現場提供自衛設備、課程，服務社區中的弱勢群體；活動還提供健康篩查及心理輔導，更有選民登記、住房資源、移民權利、政府福利宣導等不同攤位。

(影音來源：記者張晨)

活動發起人之一的陳梅曉(Michelle Tran)是西奈山醫學院的學生，飛越仇恨是與自己通過亞裔青年組織「Apex for Youth」結成導師與學徒的八年級生袁小玲(Tiffany Yuen)共同發起的。

他們於3月25日在網絡籌款平台gofundme發起了目標為1萬5000元的籌款項目，目前已籌集到8萬元，通過一個月的籌備，聯繫到了許多社區組織和單位，才能順利舉辦此次活動。

陳梅曉表示，所有的款項均將用於購買報警器和胡椒噴霧，「每20元的捐款就可以幫助十個老人獲得報警器，每十元就可以幫助我們購買五支胡椒噴霧，這些物品可以讓獲得它們的人感到更安全，甚至發放到對的人手中有可能就能拯救一條生命。」

瓊斯健二則表示，疫情期間掀起的排外主義和仇恨犯罪浪潮讓他們感到十分痛心，也對不成比例地針對弱勢的耆老和女性的攻擊感到厭惡。

他說，「為了表示對亞太裔長者、女性和LGBTQ群體的支持和幫助他們更好地保護自己，我們希望通過籌款來購買和分發個人安全報警器和胡椒噴霧。」

當日，他們為參與的民眾提供5000個警報器和3000瓶胡椒噴霧以備防身，該組織還計畫前往全市不同地區為有需要的亞裔發放個人安全設備。

民眾也可登陸「飛越仇恨」籌款頁面樂捐，https://www.gofundme.com/f/alarms-pepper-spray-for-aapi-seniors-and-women

現場有百名志願者使用多語言為民眾提供防身課程。(記者張晨/攝影)
現場有百名志願者使用多語言為民眾提供防身課程。(記者張晨/攝影)
更有安慰犬帳篷為民眾提供心理疏導。(記者張晨/攝影)
更有安慰犬帳篷為民眾提供心理疏導。(記者張晨/攝影)

亞裔 華埠 日裔

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