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「幸福媽媽」不孤單 法拉盛華商會替遠在外地孩子送祝福

記者朱蕾╱紐約報導
法拉盛華商會邀請多名華裔媽媽慶祝母親節，前排左五為戴宏，後排左六為杜彼得。(記者朱蕾╱攝影)
法拉盛華商會邀請多名華裔媽媽慶祝母親節，前排左五為戴宏，後排左六為杜彼得。(記者朱蕾╱攝影)

9日母親節法拉盛華人工商促進會(FCBA)邀多名華裔母親共慶，恢復因疫情而暫停一年的「幸福媽媽」母親節慶祝活動，精心為到場母親準備了鮮花、美食和禮物，並送上祝福；媽媽們開心度過屬於她們的節日，表示雖然因疫情而無法和子女團圓，但有孩子們的遠程問候以及社區的關懷，「沒有感到孤單」。

法拉盛華商會理事長戴宏表示，華商會已連續十年舉辦「幸福媽媽」活動，每年邀請幾十位三代以上同堂的媽媽及其家人團聚；去年因新冠疫情不得不暫停舉辦，但始終沒有停止對社區年長者的關愛；「今年的母親節，我們在確保安全的前提下，邀請多名年長的母親在華商會辦公室慶祝節日，感謝她們和所有母親的辛勞，同時希望發揚中華民族的傳統美德。」

華商會首席顧問杜彼得表示，華商會「幸福媽媽」活動十年來，已邀請超過500名華裔母親參與；雖然今年仍無法像往年一樣舉行這一大型活動，但提倡孝道是華人在海外永遠不會放棄的美德和文化資產；華商會希望用實際行動感染華裔後代、弘揚孝道。

參與活動的福壽老人中心執行委員會主席羅一玲表示，她的四個孩子都不在紐約，其中還有人在國外，「我知道孩子們工作繁忙，所以從不要求他們在母親節回來，但我也從未感到過孤單，不僅有孩子們的惦念和問候，更有華商會這樣的社區組織每年都為社區的母親帶來歡樂和幸福。」

法拉盛市議員參選人王能表示，法拉盛的華裔年長者通常能夠獲得生活上的照顧，他們更需要精神上的關心，特別是疫情期間；很感謝華商會仍堅持舉辦母親節慶祝活動，讓媽媽們感受到關愛和溫暖。

王能還表示，她91歲高齡的母親，去年突發中風，昏迷三天，「期間我一直守在她的病床邊並照顧她，我的兩個姐姐一人在加州、一人在台灣，不能馬上趕來紐約；幸運的是，母親恢復的還不錯；母親對家庭的付出從來不求回報；如今她年事已高，照顧、陪伴她，我責無旁貸；此次參選，也得到她的大力支持。」

華裔母親們在華商會歡度母親節。(記者朱蕾/攝影)
華裔母親們在華商會歡度母親節。(記者朱蕾/攝影)

母親節 法拉盛 疫情

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