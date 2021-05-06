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亞太勝利基金會背書楊安澤 將發動數千志工助選

記者和釗宇╱紐約報導
華裔紐約市長參選人楊安澤5日在曼哈頓華埠舉辦記者會，接受「亞太裔勝利基金」背書。（記者和釗宇╱攝影）
華裔紐約市長參選人楊安澤5日在曼哈頓華埠舉辦記者會，接受「亞太裔勝利基金」背書。（記者和釗宇╱攝影）

適逢亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)首周，華裔紐約市長參選人楊安澤5日在曼哈頓華埠舉辦記者會，亞太裔的頂級政治組織「亞太裔勝利基金」(AAPI Victory Fund)宣布背書楊安澤，並計畫派出數千名志願者協助楊安澤進行上門、電話拉票、籌款等選舉事宜。

影音來源：記者和釗宇

亞太裔勝利基金執行總監尼克爾(Varun Nikore)表示，亞太裔占紐約市人口的18%，但長期以來很大程度上被排除在選舉程序之外，亞太裔參選人從未被認真考慮過，但楊安澤改變了這一現狀。

尼克爾表示，亞太裔選民數量從2016年至2020年猛增46%，「現在亞太裔是時候在各級政府發出聲音，也是時候讓有能力的亞太裔來推動紐約市向前進；如今針對亞太裔的仇恨犯罪愈演愈烈，亞太裔的聲量也逐漸變大，我們很榮幸背書楊安澤參選市長，並將為他提供所勝選需要的資源；這不僅僅是政治行動，楊安澤若當選將是亞太裔的重大成就。」

楊安澤表示，目前全美的亞裔正在經受疫情帶來的財務困難、愈演愈烈的仇恨犯罪，「亞太裔要在政壇扮演更重要的角色，現在比任何時刻都重要；我很榮幸接受亞太裔勝利基金的背書，如果當選，我將會繼續致力於推動現金補助、人民銀行等扶貧項目，這些政策將為包括亞太裔在內的全市所有少數族裔帶來積極影響；同時，我們還將聚焦小商業者，團結起來讓社區更加安全。」

華裔紐約市長參選人楊安澤5日在曼哈頓華埠舉辦記者會，接受「亞太裔勝利基金」背書。...
華裔紐約市長參選人楊安澤5日在曼哈頓華埠舉辦記者會，接受「亞太裔勝利基金」背書。（記者和釗宇╱攝影）

市議員曼哈頓華埠第一選區參選人李金枝、布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員的林煜等華裔參選人，也到場支持。

亞太裔勝利基金執行總監尼克爾表示，計畫派出數千名志願者協助楊安澤進行上門、電話拉...
亞太裔勝利基金執行總監尼克爾表示，計畫派出數千名志願者協助楊安澤進行上門、電話拉票、籌款等選舉事宜。（記者和釗宇╱攝影）

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