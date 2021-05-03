楊安澤想請對手賈西亞當副市長 反被嗆性別歧視

楊安澤(左)此前表示，若當選計畫邀請賈西亞(右)擔任副市長；圖為此前楊安澤和賈西亞共同出席活動。（楊安澤團隊提供）

華裔紐約市長參選人楊安澤 此前表示，如果當選，計畫邀請競爭對手、前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)擔任副市長；但賈西亞並不領情，反而指責楊安澤此言是「性別歧視 」，稱這種表態的意思是認為她沒可能競選成功。

楊安澤此前表示，他已經在考慮當選後的人士問題，確保能夠擺脫官僚主義，「我的挑選範圍很廣，像賈西亞這樣的人就很合適。」

賈西亞說，「我希望楊安澤不要再這樣說了，我不是來爭第二名的，這種說法完全是性別歧視；他這種說法聽著像是在褒揚我，但其實不是。」

她暗指楊安澤和亞當斯(Eric Admas)等民調 領先的候選人，在尋求背書的時候經常會說，會選賈西亞當副市長，「難道他們自己沒有足夠的能力競選市長，非要我幫助才行嗎？他們不應該需要我；我要說清楚的是，我不需要他們這些人進入未來的市府。」

對此，楊安澤團隊表示，楊安澤非常尊重賈西亞，這是他希望當選後邀請賈西亞在市府合作的原因；亞當斯團隊則未對此事做出回應。

最新民調顯示，楊安澤的支持率為26%，仍然排名第一，排名第二亞當斯獲得20%支持率，但兩人間的差距縮小；市主計長斯靜格(Scott Stringer)和前市長白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)分別獲得12%和10%的支持，而賈西亞的支持率僅為6%。

而根據市級選舉中計畫採用的排序複選制投票(Ranked-Choice Voting)，22%的選民將楊安澤放在第一選擇，11%和10%將其放在第二和第三選擇；17%選民將亞當斯放在第一選擇，他獲得的第二選擇和第三選擇比率分別為10%和8%。