我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

楊安澤想請對手賈西亞當副市長 反被嗆性別歧視

記者和釗宇╱紐約報導
楊安澤(左)此前表示，若當選計畫邀請賈西亞(右)擔任副市長；圖為此前楊安澤和賈西亞共同出席活動。（楊安澤團隊提供）
楊安澤(左)此前表示，若當選計畫邀請賈西亞(右)擔任副市長；圖為此前楊安澤和賈西亞共同出席活動。（楊安澤團隊提供）

華裔紐約市長參選人楊安澤此前表示，如果當選，計畫邀請競爭對手、前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)擔任副市長；但賈西亞並不領情，反而指責楊安澤此言是「性別歧視」，稱這種表態的意思是認為她沒可能競選成功。

楊安澤此前表示，他已經在考慮當選後的人士問題，確保能夠擺脫官僚主義，「我的挑選範圍很廣，像賈西亞這樣的人就很合適。」

賈西亞說，「我希望楊安澤不要再這樣說了，我不是來爭第二名的，這種說法完全是性別歧視；他這種說法聽著像是在褒揚我，但其實不是。」

她暗指楊安澤和亞當斯(Eric Admas)等民調領先的候選人，在尋求背書的時候經常會說，會選賈西亞當副市長，「難道他們自己沒有足夠的能力競選市長，非要我幫助才行嗎？他們不應該需要我；我要說清楚的是，我不需要他們這些人進入未來的市府。」

對此，楊安澤團隊表示，楊安澤非常尊重賈西亞，這是他希望當選後邀請賈西亞在市府合作的原因；亞當斯團隊則未對此事做出回應。

最新民調顯示，楊安澤的支持率為26%，仍然排名第一，排名第二亞當斯獲得20%支持率，但兩人間的差距縮小；市主計長斯靜格(Scott Stringer)和前市長白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)分別獲得12%和10%的支持，而賈西亞的支持率僅為6%。

而根據市級選舉中計畫採用的排序複選制投票(Ranked-Choice Voting)，22%的選民將楊安澤放在第一選擇，11%和10%將其放在第二和第三選擇；17%選民將亞當斯放在第一選擇，他獲得的第二選擇和第三選擇比率分別為10%和8%。

楊安澤 民調 歧視

上一則

亞裔傳統月首日…攻擊亞裔案 紐約又2起

下一則

疫情好轉 凌晨出行人多 舒默促地鐵恢復全天運營

延伸閱讀

亞裔青年登記為選民 楊安澤線上同慶

亞裔青年登記為選民 楊安澤線上同慶
楊安澤民調續領先 與亞當斯差距縮小

楊安澤民調續領先 與亞當斯差距縮小
最新民調 楊安澤繼續領先 與第二名亞當斯差距縮小

最新民調 楊安澤繼續領先 與第二名亞當斯差距縮小
波羅園猶太社區領袖 背書楊安澤

波羅園猶太社區領袖 背書楊安澤
楊安澤住房計畫 8年增建和保存25萬可負擔住房

楊安澤住房計畫 8年增建和保存25萬可負擔住房

熱門新聞

90歲的于長年日前染疫，在病床上與病魔纏鬥半個月，不幸離世。(于女士提供)

打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

2021-04-25 02:30
攻擊馬耀攀的男嫌目前仍在逃。(市警提供)

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

2021-04-25 14:46
37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

2021-05-01 02:30
布碌崙正統猶太裔社區出現大規模RSV病毒感染。（本報檔案照）

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

2021-04-26 07:00
嫌犯在布碌崙東威廉斯堡對一名女士實施了搶劫與性侵。（市警總局提供）

不滿女子僅帶20元現金 劫匪改性侵

2021-04-28 13:40
曼哈頓再發生兩起仇恨亞裔案件。（記者金春香／攝影）

紐約仇恨亞裔犯罪又2起 女子在地鐵被毆倒地

2021-04-29 18:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員