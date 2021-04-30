促進消費 「開放街道」永久化 紐約市議會通過

市議會通過開放街道永久化提案；圖為曼哈頓的一條開放街道。（路透）

市議會29日投票通過提案，將開放街道(Open Street)項目永久化，保證市內部分街道全年每天部分時間禁止車輛通行，為民眾提供更多戶外空間，也同時為小商家和餐飲業者提供戶外營業空間，促進消費。

開放街道項目從去年4月開始，封鎖一些街道僅供行人使用，提供居民更多的安全公共活動區域，本預計於去年秋天結束，但由於深得民眾喜愛而延長。

開放街道永久化提案由市議員利華娜(Carlina Rivera)提出，她表示，大家都了解，在疫情 高峰期，人們渴望更多戶外空間以保證維持社交距離 ，以及進行休閒娛樂活動，開放街道有多重要；像是曼哈頓東村B大道、皇后區第34大道、布碌崙(布魯克林)Vanderbilt大道等街道，店面眾多，夏季經常舉辦街區聚會活動，非常適宜將開放街道永久化。

該提案要求增加對開放街道的資金投入，並聘用交通局員工管理這些街道，社區組織和同一街道上的商家，都可申請其所在街道成為永久開放街道。

市議會通過開放街道永久化提案。（本報檔案照）

預計市長白思豪(Bill de Blasio)很快將該提案簽法，他上個月就表示，今年將進一步擴大開放街道項目，尋求更多社區合作夥伴的支持，幫助紐約市 從疫情中快速恢復，並希望將其永久化。

市交通局也指出，開放街道將取代交通局以往的周末漫步(Weekend Walks)及季節性街道活動等，一條街上的三個或以上商家可以共同申請，批准後該街道就可成為開放街道。

不過也有數名選區內缺少公共交通站點、民眾嚴重依賴私家車出行的市議員反對該提案，指出一旦街道禁止車輛通行，將影響民眾出行，並導致停車位減少。

申請開放街道可登錄網頁https://www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/openstreets.shtml。