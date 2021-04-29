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紐約市警總局長批反警抗議者犯罪團夥 轟市府退讓

記者張晨／紐約報導
反警抗議持續，市警總局局長希爾稱抗議者為「犯罪團夥」，不遏止治安將繼續惡化。(記者張晨／攝影)
反警抗議持續，市警總局局長希爾稱抗議者為「犯罪團夥」，不遏止治安將繼續惡化。(記者張晨／攝影)

反警示威持續了將近一年，即使佛洛伊德(George Floyd)案的涉案警員沙文(Derek Chauvin)已被判有罪，紐約市警總局局長28日在接受媒體採訪時稱抗議者為「犯罪團夥」，不遏止治安將繼續惡化。

「我一直對此直言不諱。」希爾說，上周出現許多「殺死警察」的塗鴉，這已經不是第一次，而本周又有探員在現場被攻擊。

希爾指出，這些破壞者其實是「犯罪集團」，專門在全市示威活動中製造混亂、掀動情緒，甚至從事犯罪活動。

據稱，該組織的人在牆上、商戶門上以及私家車上，都噴塗了「殺死警察」、「去他媽的警察」和「ACAB」(意為「所有警察都是混蛋」)的字樣。

本月稍早希爾曾表示，即使佛洛伊德案的涉案警員沙文已被判有罪，仍有人伺機製造混亂，他要求將示威中被逮捕的人判處監禁。

「這個國家絕大多數人都支持警察的執法，因為社會需要警察。」希爾表示，但這些問題製造者卻未承擔任何後果，從而助長了如今的環境，紐約的治安恐怕會每況愈下。

他認為市府應站出來為執法者主持公道，但如今市府卻一再退讓，「人們要麼是沒有道德勇氣這麼做，要麼是害怕這麼做，因為他們會遭到抗議。」

市長白思豪(Bill de Blasio)20日宣布，市警更新針對抗議活動的執法方針，將致力更好保護參與示威者行使言論自由權利，並限制警力的使用，以期減少警方與示威者之間的衝突。

警察 紐約市 佛洛伊德

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