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經文處辦原住民研討會 分享台灣經驗

記者顏嘉瑩／紐約報導
駐紐約經文處21日晚舉辦線上研討會，與美、加、紐各國專家學者交流，分享落實原住民權利經驗與進程。(截自視訊會議)
駐紐約經文處21日晚舉辦線上研討會，與美、加、紐各國專家學者交流，分享落實原住民權利經驗與進程。(截自視訊會議)

為配合在聯合國紐約總部舉行的「第20屆聯合國原住民議題常設論壇」，駐紐約台北經濟文化辦事處日前晚舉辦線上研討會，與美、加、紐各國專家學者交流，分享落實原住民權利經驗與進程。

當天研討會由駐紐約經文處與中華民國原住民族委員會、加州大學洛杉磯分校法學院、奧克蘭大學法學院、哈佛醫學院及全球原住民青年連線(GIYC)等單位共同舉辦，會上也邀請除了邀請多國的專家學者外，還請到曾任加拿大「真相與和解委員會」主委並參與起草「聯合國原住民族權利宣言」的原住民領袖利特柴爾德(Wilton Littlechild)，分享他長年參與聯合國相關機制，推動國際落實原住民權利的經驗。

駐紐約經文處處長李光章表示，隨著新冠肺炎疫情，加劇了原住民面臨的現有挑戰和新挑戰；他提到，中華民國總統蔡英文在2016年代表政府，向台灣全體原住民道歉，也積極提供平等的平台讓雙方溝通。

李光章強調，原住民在參與政策決策上的重要性，將能夠幫助落實原住民權利。

另在原民會協助下，新北市新莊區丹鳳國小原住民兒童也以預錄影片方式分享精采表演，以呈現台灣推動復振原住民族母語的進展。

當天與會者還包括原民會副主任委員鍾興華(Calivat．Gadu)、哈佛大學Honoring Nations的創辦人Andrew Lee、加州大學洛杉磯分校(UCLA)原民國家與政策中心(Native Nations Law and Policy Center)教授Angela Riley、奧克蘭大學(Auckland University) 紐西蘭原住民與法律中心(Aotearoa New Zealand Center for Indigenous Peoples and the Law)教授Claire Charters、哈佛大學醫學院博士後研究員林碧憶等人。

紐約 聯合國 加州大學

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