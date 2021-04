經文處辦原住民研討會 分享台灣經驗

駐紐約經文處21日晚舉辦線上研討會,與美、加、紐各國專家學者交流,分享落實原住民權利經驗與進程。(截自視訊會議)

為配合在聯合國紐約 總部舉行的「第20屆聯合國原住民議題常設論壇」,駐紐約台北經濟文化辦事處日前晚舉辦線上研討會,與美、加、紐各國專家學者交流,分享落實原住民權利經驗與進程。

當天研討會由駐紐約經文處與中華民國原住民族委員會、加州大學 洛杉磯分校法學院、奧克蘭大學法學院、哈佛醫學院及全球原住民青年連線(GIYC)等單位共同舉辦,會上也邀請除了邀請多國的專家學者外,還請到曾任加拿大「真相與和解委員會」主委並參與起草「聯合國原住民族權利宣言」的原住民領袖利特柴爾德(Wilton Littlechild),分享他長年參與聯合國相關機制,推動國際落實原住民權利的經驗。

駐紐約經文處處長李光章表示,隨著新冠肺炎疫情,加劇了原住民面臨的現有挑戰和新挑戰;他提到,中華民國總統蔡英文在2016年代表政府,向台灣全體原住民道歉,也積極提供平等的平台讓雙方溝通。

李光章強調,原住民在參與政策決策上的重要性,將能夠幫助落實原住民權利。

另在原民會協助下,新北市新莊區丹鳳國小原住民兒童也以預錄影片方式分享精采表演,以呈現台灣推動復振原住民族母語的進展。

當天與會者還包括原民會副主任委員鍾興華(Calivat.Gadu)、哈佛大學Honoring Nations的創辦人Andrew Lee、加州大學洛杉磯分校(UCLA)原民國家與政策中心(Native Nations Law and Policy Center)教授Angela Riley、奧克蘭大學(Auckland University) 紐西蘭原住民與法律中心(Aotearoa New Zealand Center for Indigenous Peoples and the Law)教授Claire Charters、哈佛大學醫學院博士後研究員林碧憶等人。