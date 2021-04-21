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婆媳不和 華嫗流浪街頭月餘

記者顏嘉瑩／紐約報導
華埠目前面臨到的問題有許多，讓社區備感挫折。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠目前面臨到的問題有許多，讓社區備感挫折。(記者顏嘉瑩/攝影)

日前有一名華裔老婦因與媳婦發生爭執，離家出走在街頭遊蕩月餘，跑到紐約中華公所暫待，引起公所主席于金山注意；他表示，華埠社區有不少女性遊民像該名老婦一樣流浪街頭，相當危險；還有社區人士表示，華埠目前面臨的問題，不僅是受新冠疫情以及反亞裔攻擊案的影響，高額地稅、缺乏來自政府實質幫助和教育問題等，都讓社區備感挫折。

曼哈頓區長參選人、市議員李文 (Mark Levine)20日來到華埠的中華公所、羅德島州克蘭斯頓市(Cranston)華裔市長馮偉傑(Allan Fung)、教育聯盟(CoalitionEDU)執行總監李立民(David Lee)及多位社區人士，針對華埠現存問題討論。

對於疫情後造成愈來愈多遊民在街頭，恐造成安全疑慮，于金山表示，日前有一名年約70多歲的華裔老婦，走路一瘸一拐，與媳婦發生爭執後在街頭遊蕩，躲到中華公所；詢問之下才得知老婦遭遇，由於華埠缺乏女性遊民中心，老婦僅能待在公園，流浪超過一個月。

于金山說，從疫情之後他也看到不少四、五十歲的女性遊民待在哥倫布公園，「好幾個人臉都是腫的，不知道是被打還是天氣冷，我也看過女性遊民被男性遊民欺負」；他表示，雖然看了覺得不捨，但一般民眾也只能給一些錢讓這些遊民買東西吃，希望市府相關單位能注重該問題，提供協助。

疫情讓許多商家被迫關門，也加劇了華埠的地稅問題；于金山說，由於華埠的住房多為租金管制，房東以向商戶收取租金為主要收入、用來繳交地稅，但商戶缺乏生意或關門，讓房東無法繳地稅；雖然市議會通過，將原本地稅遲繳的滯納金從每季18%降至7.5%，但累加的滯納金仍成為重擔，成為社區最大問題。

反亞裔攻擊案數量自疫情開始以來激增，但許多案件無法被判定為仇恨犯罪，其中包括日前在喬州亞城發生的按摩女槍擊案等，讓亞裔社區感到挫折，覺得社區權益不被重視；馮偉傑建議正在參選曼哈頓區長的李文，若當選後可對市警和執法單位施壓、協助社區發聲。

市長白思豪(Bill de Blasio)積極推動教育改革，為增加族裔多元化而將刀口轉向資優班(Gifted and Talented)和特殊高中入學考試(SHSAT)，造成華裔社區反彈，在疫情後公校學生還面臨學習成效不彰和缺乏社交等創傷，也讓華裔家長擔心；李文認為，增加學生多元化固然重要，但要解決問題，可以透過增加特殊高中、採取不同的錄取標準等，「只要做得好，可以轉變成雙贏局面。」

李文20日與多位社區人士，針對華埠現存問題討論。(截自視訊會議)
李文20日與多位社區人士，針對華埠現存問題討論。(截自視訊會議)

華埠 疫情 華裔

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