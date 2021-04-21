遲1年 曼哈頓哈利波特主題店6月3日開張

哈利波特主題商店，將於今夏在曼哈頓開張。（取自華納兄弟官網）

原訂於去年夏天在曼哈頓 開幕的全球最大「哈利波特 」主題商店，因新冠疫情 未能如期開張，將於今年6月3日在地標性的熨斗大廈(Flatiron Building)旁與民眾見面。

華納兄弟(Warner Bros)去年年初宣布，「哈利波特」主題商店計畫於夏天在曼哈頓地標性熨斗大廈隔壁的百老匯935號大樓開門迎客，該商店會占據該六層建築的一到三樓，有15個不同主題區域，面積超過2萬平方呎，打造全世界最大的「魔法世界」商品專賣店和粉絲體驗店。

然而去年因疫情未能順利開張，近一年後，華納兄弟20日宣布，該店將於6月3日與民眾見面，除了擁有最齊全的官方授權周邊商品，還有大量互動遊樂設施，該主題旗艦店還提供訂製哈利波特主題的「魔法長袍」服務，還有全款式的魔杖。

華納兄弟表示，當人們走進店面，會看到屋頂上的巨大福克斯鳳凰模型，該模型重量超過220磅；此外店內還有多處經典拍照打卡點，包括倫敦經典電話亭，也可以在哈利波特著作中經典人物海格(Hagrid)的大靴子內照相，以及兩個互動體驗，讓人們感到踏進魔法世界。

商店外觀設計也極具哈利波特特色，包括飛龍、接骨木魔杖造型的旗桿、魔法世界時鐘等。

華納兄弟全球旅遊及零售部門副總魯茲(Sarah Roots)表示，雖然比預期晚了一年，但非常興奮該店終將在紐約開張，期待給這裡眾多忠實粉絲精采體驗。