非裔醫師協會發聲 支持亞裔社區反仇恨

李奕文(左起)感謝拉羅什和蔡真承的支持。(記者張晨／攝影)

作為美國 歷史最悠久、規模最大的非洲裔醫護人員組織「全國醫學協會」(The National Medical Association)，日前就針對亞裔 的種族歧視 及仇恨犯罪發表聲明，表示與亞裔社區站在一起；美洲中華醫學會(CAMS)日前與聲明作者、非洲裔眼科醫生拉羅什(Daniel Laroche)在曼哈頓西奈山眼耳醫院(New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai)會面，感謝非洲裔醫護人士對亞裔社區的支持。

影音來源：記者張晨

美洲中華醫學會主席李奕文表示，自新冠爆發以來，亞裔社區屢遭不公平對待，由於一些政客的煽動使得這種情況更加嚴重；作為一名兒科醫生，許多孩子的祖父母告知自己，因為害怕成為攻擊對象，甚至連外出接種疫苗都不敢。

「我認為我們更應該關注的點在於如何防控，而不是糾結於誰應該為此承擔責任，更何況是在街頭辱罵甚至攻擊無故的亞裔民眾。」李奕文表示。

拉羅什表示，NMA是美國歷史最悠久、規模最大的非洲裔醫生和衛生專業人員的組織，代表著3萬多名非裔醫生和他們所服務患者的集體聲音。

作為文章的撰寫者，拉羅什表示，深知有色人種在美國歷史中的不公遭遇，從1882年的「排華法案」(Chinese Exclusion Act)和二戰期間監禁約12萬日裔民眾；長期以來排斥亞裔的種族主義令人深感不安，是不可接受的，也不應被容忍，「這些刻板印象助長了當前的歧視，我們都需要努力反思，這些偏見可能會對社會造成不利和傷害。」

西奈山眼耳醫院院長蔡真承表示，醫院已經組織了多場會議就反亞裔的仇恨犯罪進行討論，有600多名醫護人員參與；而就在15日，有兩名亞裔員工在外出午餐時遭人以種族主義言論辱罵，院方和警方都及時做出了反應，「我們應該拿出這種態度對待所有案件，讓所有人知道亞裔不會再默不作聲。」