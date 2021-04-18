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亞裔女曼哈頓地鐵遭指臉辱罵 男遊民曾搭救

記者顏潔恩／紐約報導
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓日前發生一起針對亞裔攻擊案件，一名男子在地鐵車廂內指臉辱罵一名亞裔女子，被市警17分局及捷運第四分局通緝；更多案情披露，當下沒有乘客願意出手解救，反倒是一名男性遊民看著嫌犯情緒愈來愈激動，衝向前嚇走對方，阻止其繼續攻擊受害者。

該案件發生於15日晚11時30分左右，身分不明的男子在曼哈頓第96街地鐵站向南行駛的Q線列車中，突然朝著對面坐著的34歲亞裔女子一頓辱罵；在發表幾次反亞裔言論中，男子站起身，還用手指直指受害者的臉。

受害者曾語言反擊，叫男子離開，並拍下他的體貌特徵，但男子情緒愈來愈激動，不斷朝受害者逼近；受害者說，當下沒有乘客願意解救她，突然一名遊民男子站了起來對著嫌犯大罵一聲，接著衝向前嚇走嫌犯，避免會對受害者做出更多攻擊。

嫌犯隨後逃離了車廂，案件沒有造成人員傷亡；受害者表示，她非常感謝這名遊民的幫助，「有一點點驚喜，很感恩他的善意」，她說，這是自己第一次成為反亞裔攻擊案中的受害者。

警方目前已發布照片通緝該男子，他犯案時身穿黑色大衣，頭戴紅色頭巾、淺色墨鏡，並用手絹圍住面部；現市警仇恨犯罪小組(NYPD's Hate Crimes Task Force )已介入調查，呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

亞裔 地鐵站 曼哈頓

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