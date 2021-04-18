斯靜格出台紐約市公共醫療健康改革方案，將任命新首席衛生官同時監管衛生局和市公立醫院系統。（記者金春香╱攝影）

市長參選人、市主計長斯靜格(Scott Stringer)日前頒布一份包含22項內容的紐約市 公共醫療健康改革方案，汲取在新冠疫情 期間的經驗和教訓，保證市府未來更好應對公共健康危機；其中包括重整市府醫療團隊領導團隊，指派新行政官同時擔任市衛生局和市公立醫院系統的負責人，擴大全市醫療團隊等。

斯靜格辦公室去年就發布紐約市疫情應對調查報告，發現包括公立醫院系統在內的醫療機構都未能良好應對疫情爆發，建議州級和市級相關部門與醫療機構，共同制定應對未來很可能再次出現的流行疾病的詳盡計畫，並保證關鍵醫療設備的完備儲存；此外建議市公立醫院系統醫護人員進行交叉培訓，以在關鍵時刻隨時可以志願加護病房，並需保證各級衛生機構和各醫院間的及時溝通與合作。

斯靜格表示，新冠疫情令全市醫療系統的問題凸顯，市府需要汲取教訓，紐約無法負擔再一次的公共疫情危機，他推出的改革方案，致力於解決醫療系統無法為低收入 和少數族裔社區民眾提供充分服務的問題，保證所有紐約客獲得公平醫療資源。

斯靜格表示他若當選市長，將任命新首席衛生官，該職將同時監管衛生局和市公立醫院系統，以保證這兩個紐約市重要醫療機構緊密合作，共同迎接未來的公共衛生挑戰。

此外他計畫在缺少醫療資源的社區成立更多診所，派駐更多醫療人員，保證所有人在距離住所20分鐘內的地方就能獲得高質量醫療服務。

另外斯靜格希望在當選市長後，將目前市警負責的社會服務責任，轉交給具有更多相關經驗的社區組織，需要從911電話分析做起，了解哪些求助電話需要非警察人員到達現場提供服務等。