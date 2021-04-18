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斯靜格出台紐約市公共醫療健康改革方案

記者金春香╱紐約報導
斯靜格出台紐約市公共醫療健康改革方案，將任命新首席衛生官同時監管衛生局和市公立醫院系統。（記者金春香╱攝影）
斯靜格出台紐約市公共醫療健康改革方案，將任命新首席衛生官同時監管衛生局和市公立醫院系統。（記者金春香╱攝影）

市長參選人、市主計長斯靜格(Scott Stringer)日前頒布一份包含22項內容的紐約市公共醫療健康改革方案，汲取在新冠疫情期間的經驗和教訓，保證市府未來更好應對公共健康危機；其中包括重整市府醫療團隊領導團隊，指派新行政官同時擔任市衛生局和市公立醫院系統的負責人，擴大全市醫療團隊等。

斯靜格辦公室去年就發布紐約市疫情應對調查報告，發現包括公立醫院系統在內的醫療機構都未能良好應對疫情爆發，建議州級和市級相關部門與醫療機構，共同制定應對未來很可能再次出現的流行疾病的詳盡計畫，並保證關鍵醫療設備的完備儲存；此外建議市公立醫院系統醫護人員進行交叉培訓，以在關鍵時刻隨時可以志願加護病房，並需保證各級衛生機構和各醫院間的及時溝通與合作。

斯靜格表示，新冠疫情令全市醫療系統的問題凸顯，市府需要汲取教訓，紐約無法負擔再一次的公共疫情危機，他推出的改革方案，致力於解決醫療系統無法為低收入和少數族裔社區民眾提供充分服務的問題，保證所有紐約客獲得公平醫療資源。

斯靜格表示他若當選市長，將任命新首席衛生官，該職將同時監管衛生局和市公立醫院系統，以保證這兩個紐約市重要醫療機構緊密合作，共同迎接未來的公共衛生挑戰。

此外他計畫在缺少醫療資源的社區成立更多診所，派駐更多醫療人員，保證所有人在距離住所20分鐘內的地方就能獲得高質量醫療服務。

另外斯靜格希望在當選市長後，將目前市警負責的社會服務責任，轉交給具有更多相關經驗的社區組織，需要從911電話分析做起，了解哪些求助電話需要非警察人員到達現場提供服務等。

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