紐約客6人中不到1人每天搭公車地鐵 地鐵乘坐量恢復遙遙無期

地鐵乘坐量恢復遙遙無期，紐約每六人中只有不到一人將每天乘坐公共交通工具。（記者金春香╱攝影）

大都會運輸署(MTA )最新發布的調查數據顯示，雖然疫情逐步緩和，防疫限制開始放寬，但每六名紐約 人只有不到一人表示每天會使用公共交通工具。

MTA在3月15日至28日期間對3萬3000名紐約客進行調查訪問，發現過去一個月中，每周至少三天搭乘地鐵 和公車的民眾中，只有15%的人預計之後每周會至少五天使用公共交通工具。

有33%的受訪者表示，之後會增加搭乘地鐵和公車的次數，但不會每周五天都搭乘；另有35%受訪者表示將繼續保持目前的通勤習慣。

該調查還發現，有61%的紐約民眾由於改為在家辦公，不再使用公共交通，也有一小部分人稱打算永久遠程工作。

此外，根據MTA本周稍早發布的民調顯示，36%的乘客因為害怕成為攻擊目標，而選擇避免乘坐公共交通；只有26%的人表示「未受到車廂中犯罪和騷擾行為的困擾」，相比去年9月的調查下降了15.1%；有七成乘客認為，安全問題是最重要的考量。

雖然獲得聯邦補助，但MTA財政預計仍會因乘客人數無法快速回升而受到影響；在新冠疫情前，車票收入占MTA每年170億元開支的38%，而目前僅占10%。

不過MTA官員仍保持樂觀態度，預計乘客恢復搭乘公共交通工具只是時間問題，上周出現疫情爆發以來首次單日地鐵乘客量突破200萬次，便是很好證明。