報告：全美亞裔商家受疫情打擊最大 9成收入大減

亞裔經營的小型企業在此次疫情中遭遇打擊最為嚴重，原本一鋪難求的布碌崙8大道也出現大量空置店鋪。（記者黃伊奕／攝影）

根據一項最新的研究報告，相比非洲裔、西語裔等其他族裔，亞裔 小商家受到新冠疫情 打擊最大，並因不斷上漲的仇恨亞裔犯罪等治安問題，仍在繼續掙扎中。華裔經營的餐館、商店、美甲等行業，遭受的衝擊尤為強烈，目前在疫情持續和仇恨亞裔犯罪當道的情勢下，仍然在苦苦支撐。

根據New York Federal Reserve與樂齡會(AARP)最新發布的研究報告，全美亞裔經營的小型企業在此次新冠肺炎疫情中遭遇的打擊，要比非洲裔、西語裔等經營的小型企業嚴重得多；即使現在不少城市已經以一定比率允許顧客進入室內，但大部分商家生意仍無法恢復、舉步維艱。

此外，由於語言障礙和缺乏銀行關係，很多亞裔商家業主未能獲得政府的新冠救助金，卻又要應對日益增長的仇恨亞裔情緒甚至是攻擊和犯罪。

根據紐約 聯儲銀行(Federal Reserve Bank of New York)，在2019年，由非洲裔經營的公司陷入財政困境的比率為19%，西語裔該數據為16%，亞裔經營的公司僅9%；但是在2020年，亞裔商家最早受疫情影響，截止3月底，亞裔經營的企業銷售額與前一年同期相比，下降了60%以上，大於其他小型企業面臨的50%的下降；去年90%的亞裔經營的企業收入下滑，非洲裔、西語裔及白人所經營企業，收入下滑分別為85%、81%和77%

而這一情況正隨著疫情仍未完全控制和不斷上漲的仇恨亞裔案件而繼續惡化中，布碌崙(布魯克林)62街的金皇廷大酒樓負責人陳太太表示，現在雖然政府已開放部分堂食，生意仍遠不如疫情之前；「一部分人因為疫情不敢出來，還有一部分人則擔心遭遇仇恨犯罪而躲在家裡」。

陳太太說，房東認為接下來疫情發展仍不明朗，擔心他們撐不下去，勸他們將酒樓交還或轉型，「且不說過去在這個酒樓投入多少精力和金錢，光憑投入的感情哪是能說不做就不做的，如此大的酒樓轉型也十分困難，只能咬著牙繼續硬撐。」

曼哈頓美甲店iL Villaggio Nail Spa業主狄鐘琪說，隨著疫情好轉美甲店的生意有些起色，但平均營業額最多只有疫情前的四成，周圍公司職工仍大部分在家上班，遊客也幾乎為零；更讓他們苦惱的是，很多員工因治安問題不願回來上班，「反正能拿失業金，生活根本不用著急。」