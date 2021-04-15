中餐館遇「新冠餐」電話騷擾 市警巡察法拉盛

馬德雷向華人商家表示，警方會盡力確保商家擁有安全的環境。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛 一家中餐館去年新冠疫情 爆發後，多次接到點「新冠餐」的騷擾電話；針對全市仇恨和歧視亞裔 行為激增，市議員顧雅明、法拉盛商改區執行主任余鈿崧與市府、市警的代表，14日走訪社區亞裔商家，警方向店主傳遞防止罪案等資訊，並表示會盡全力確保商家安全經營。

市警社區事務處主管、三星警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)，皇后區長理查茲(Donovan Richards)、109分局局長歐康納(John O'Connell)以及顧雅明、余鈿崧等走訪華、韓裔經營的多家店鋪，了解商家的困難和需求。

顧雅明表示，法拉盛的亞裔商家不僅遭遇疫情的衝擊，還要面對仇恨犯罪，「此次我們希望小商家了解，警方對亞裔社區很重視，社區的安全和繁榮需要警民共同努力。」

馬德雷說，「沒有人應被仇恨和歧視，我們與亞裔社區站在一起，嚴厲打擊仇恨犯罪」，商家遭遇任何罪案，請立即報警。

法拉盛王子街餐廳九湯屋的老闆林國耀表示，去年3月爆發疫情後的幾個月裡，該餐館多次接到騷擾電話，有人打來後用英文說要點「中國新冠」，還有人故意下單後又取消，「疫情期間上班本來已經很擔心，當時餐館的生意也受到疫情影響，還要面對騷擾電話的困擾，我們非常氣憤，也感到無助」。

「幾個月後，騷擾電話幾乎沒有了」，林國耀說，「疫情期間餐廳一直堅持營業，顧客包括各族裔，有些客人來用餐後，特別留下高額小費以表支持，讓我們很感動」。

該餐館日前還兩次遭入室盜竊，林國耀表示，餐廳通常上午11時開門，工作人員會提前一小時來準備，就在這一小時後，有一名竊賊兩次闖進來偷錢，「當時員工都在廚房忙碌，竊賊打開餐館前門後進入，偷走收銀機裡的現金，兩次加起來有上千元」。餐館內的錄像顯示，這兩次盜竊都是同一個人所為。

林國耀說，很高興警方和民選官員的到訪及對小商家的關心，「希望當仇恨亞裔等罪案發生時，警方接到報警後，能夠快速趕到並立案調查，我們會全力配合。」