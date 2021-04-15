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「紐約市地鐵乘客示威」 反仇恨犯罪

記者顏嘉瑩／紐約報導
為了支持亞裔社區、防止反亞裔暴力案再發生，CAACNYC派發胸章與傳單，教導民眾在看到類似事件應如何伸出援手。(CAACNYC提供)
為了支持亞裔社區、防止反亞裔暴力案再發生，CAACNYC派發胸章與傳單，教導民眾在看到類似事件應如何伸出援手。(CAACNYC提供)

針對一再發生的反亞裔暴力案，亞裔公民關懷組織(簡稱CAACNYC)14日晚舉辦「紐約市地鐵乘客示威」(NYC Subway Ride Protest)，分發#StopAsianHate(停止仇恨亞裔)胸章、傳單，除了呼籲大眾反對仇恨犯罪和種族歧視外，也教導民眾在看到類似事件時，可以如何在保護自身安全的情況下，也同時伸出援手、協助他人。

活動約有數十名志願者參加，民防組織「守護天使」(Guardian Angels)也加入行列，從曼哈頓布碌崙(布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)地鐵站出發，搭乘地鐵到大中央車站(Grand Central Station)，沿途為亞裔社區發聲。

亞裔公民關懷組織共同創辦人丘嘉媚(Barbara Yau)表示，反亞裔暴力事件不僅在街頭發生，就連地鐵站內也有不少無辜乘客遭到攻擊者惡意推下鐵軌或毆打等案件，為此希望趁著下班搭乘地鐵的高峰時間，向乘客宣導若看到類似事情正在發生，應該要如何從旁協助。

該組織表示，如果看到有人被騷擾或肢體攻擊，作為旁觀者應該先觀察自己是否安全，身旁是否有老人或小孩；接著判斷狀況，記下事發地點、攻擊者的長相，是否要撥打或請人撥打911報案；尋求身旁其他旁觀者的協助；如果狀況允許，拿出手機錄影；對攻擊者大喊：「我正在錄影，且警察要來了，請你停止並離開」；與受害人待在原地等待警察到來。

地鐵站 亞裔 警察

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