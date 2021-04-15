遊說公司成員身居競選團隊要職 楊安澤被疑利益衝突

遊說公司人員在競選團隊中擔任要職，維權人士表示楊安澤若勝選，可能產生利益衝突。（記者和釗宇╱攝影）

有報導顯示，華裔紐約市 長參選人楊安澤 的競選團隊中，有多個重要職位都由知名遊說公司「塔斯克戰略」(Tusk Strategies)的員工擔任，而這家公司的客戶包括眾多科技企業，而且曾多次遊說市議會和市府尋求通過對其客戶有利的法案；維權人士表示，若楊安澤當選市長，這家遊說公司可能對他的決策施加影響，使其政策有利於該公司客戶，產生利益衝突。

City and State報導，楊安澤的兩名聯合競選經理考非(Chris Coffey)、阿胡賈(Sasha Ahuja)、發言人斯伯恩(Jake Sporn)、政策主任泰納(Erika Tannor)、高級顧問所佛(Eric Soufer)和公關顧問索莫(Alex Sommer)，均是塔斯克戰略的員工；其他市長參選人團隊中也聘有遊說公司協助競選，但都沒有像楊安澤一樣，將遊說公司員工放在如此核心的位置。

其中，考非曾在2017年有償協助張晟(Corey Johnson)競選市議長，成功後，考非繼續代表塔斯克戰略的客戶遊說張晟和市議會，推動對其客戶有利的法案；市府的遊說報告也顯示，塔斯克戰略目前與至少兩家科技公司簽有合同，遊說市議會通過對其有利的監管法案；該公司早期也曾幫助優步(Uber)遊說，成功降低了可能阻礙公司發展的監管門檻。

塔斯克戰略的創始人塔斯克(Bradley Tusk)曾任前市長彭博(Mike Bloomberg)的助理，2009年幫助其成功連任；塔斯克一直對市長白思豪 (Bill de Blasio)不滿，在2017年時就協助其他參選人，意圖取代白思豪。

不過，對科技業友好且有政治天賦的楊安澤讓塔斯克看到希望，他在楊安澤去年2月退選總統後主動接觸楊安澤，多次談話，並在去年11月大選後向楊提出參選紐約市長；二人去年12月商定競選細節，於1月正式參選，隨後塔斯克的員工就占據了楊安澤團隊的重要位置。

塔斯克日前對福斯商業新聞表示，楊安澤和他的想法一致，對商業友好，政治上走中間道路；「楊安澤反對增稅，和我的想法相同，人們會用腳投票的。」他還說，楊安澤完全是私營領域的人，而且他的一些立場與正統民主黨人相左，例如教育，楊安澤就曾抨擊教師工會支持保持公校關閉。

選民維權組織「Common Cause New York」總監勒納(Susan Lerner)表示，這種由同一家公司參選人擔任競選顧問，勝選後再作為遊說方遊說此人的行為，是不合適的，因為遊說公司的競選顧問在競選期間就與參選人建立了特殊的信任關係，遊說公司會在其勝選後不斷投資這種關係；「現行法律對這種事完全沒有監管。」

楊安澤上月曾被問到，該如何處理與塔斯克合作勝選後可能產生的利益衝突，楊安澤當時迴避這個問題，稱眼下只專注於競選；楊安澤團隊的公關總監卡斯(Alyssa Cass)則表示，「所有楊安澤競選團隊的成員都須遵守嚴格的操守規範，選民最終會獲得一個獨立透明、負責任的領導人。」