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西皇后區接種率低 孟昭文等籲設大型疫苗點

記者朱蕾╱紐約報導
孟昭文等呼籲在西皇后區設立大規模疫苗接種點。(記者朱蕾╱攝影)
孟昭文等呼籲在西皇后區設立大規模疫苗接種點。(記者朱蕾╱攝影)

西皇后區多個地區的疫苗接種率目前尚不到全市平均水平，國會眾議員孟昭文、市議員霍頓(Robert Holden)以及多位州議員，11日聯合呼籲州、市府在皇后區西部設立大規模新冠疫苗接種點，以滿足當地民眾對接種疫苗的需求。

這些民選官員已致信市長白思豪和州長葛謨，要求在覆蓋中村(Middle Village)、麥斯佩斯(Maspeth)、格蘭代(Glendale)以及部分瑞吉屋(Ridgewood)和木港(Woodhaven)的皇后區中部，盡快設立大型疫苗接種點。

根據市府的最新統計，中村、格蘭代、瑞吉屋等地，約每11人就有一人確診感染新冠，確診人數比率高於全市平均水平；中村的新冠死亡率高於皇后區和全市。

但當地的疫苗接種率尚未達到全市和皇后區的平均水平，全市已有約41%的18歲以上居民接種完第一劑疫苗，皇后區有42%的人已打一針，而木港、麥斯佩斯等地目前的接種率均不到40%，格蘭代、瑞吉屋只有35%。

孟昭文等民選官員在信中表示，「我們已經收到很多當地民眾抱怨在木港大道(Woodhaven)以西的社區，不易獲得疫苗接種，全市五大區內均設立了多個大型疫苗接種點，但皇后區西部的接種地點數量有限，隨著疫苗供應量的增加，我們敦促州府和市府在此建立大規模疫苗接種地點，確保當地民眾能夠方便、順利的接種疫苗。」

疫苗 皇后區 孟昭文

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