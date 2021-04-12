我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打1.87億劑疫苗 逾2成完成接種

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

紐約市長參選人 拉近與選民距離 線下活動趨頻繁能

記者和釗宇╱紐約報導
隨著初選臨近，各紐約市長參選人大幅增加了線下競選活動的頻率，近距離接觸選民；圖為楊安澤日前舉行競選活動。（記者和釗宇╱攝影）
隨著初選臨近，各紐約市長參選人大幅增加了線下競選活動的頻率，近距離接觸選民；圖為楊安澤日前舉行競選活動。（記者和釗宇╱攝影）

距離6月22日的紐約市長民主黨初選還剩下兩個多月，但此前有民調顯示，目前仍有半數選民未決定市長人選，這也促使眾多紐約市長參選人在疫情之中仍然大幅增加了線下競選活動的頻率，力圖近距離接觸選民，提高知名度。

Fontas Advisors和Core Decision Analytics此前進行的民調電話訪問了800名民主黨籍選民，50%的受訪者表示還未決定將投票給誰；其中，華裔參選人楊安澤16%的支持率排在第一，排在第二位的是布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)，支持率為10%，其後分別是白思豪前法務顧問威利(Maya Wiley)的6%和市主計長斯靜格(Scott Stringer)的5%；但這次民調不對參選人做詳細介紹，因此知名度更高的人更占優勢。

華爾街日報報導，大部分參選人都是在疫情之中決定參選的，因此剛開始的競選和籌款活動大部分都是線上進行；然而隨著初選的臨近，以及紐約市疫苗加速接種，愈來愈多的參選人開始頻繁舉辦線下活動，提升在選民對自己的熟悉程度。

參選人莫拉萊斯(Dianne Morales)3月30日就表示，她不會再參加任何線上論壇，此後所有競選活動都將線下進行，面對面接觸選民；參選人威利則表示，「我寧可辦三場線下交流活動，也比參加50場Zoom論壇要好。」參選人賈西亞(Kathryn Garcia)說，許多選民都希望候選人親自到社區去拜票。

楊安澤競選團隊發言人斯伯恩(Jake Sporn)則表示，楊安澤在參選之初就將線下活動作為其競選的標誌，無論是步行拜訪社區還是參加各種活動，而其競選也因他和團隊成員2月感染新冠肺炎而暫停線下活動；斯伯恩說，「盡可能的跟選民在他們生活、工作和通勤的地方見面，而非通過Zoom論壇，是楊安澤啟動競選以來的首要工作。」

亞當斯的競選團隊也表示，隨著初選的臨近，線下競選活動將越來越多；其發言人賽斯(Evan Thies)說，「當選民了解亞當斯並聽到其維護工薪階層、終結不平等的政見，他們就會喜歡並支持亞當斯。」其他候選人，包括斯靜格、多諾萬(Shaun Donovan)、麥奎雷(Ray McGuire)等，也都不同程度增加了線下活動的頻率。

紐約市 楊安澤 民調

上一則

楊安澤、亞當斯民調不分伯仲 華裔選民二人間徘徊

下一則

長島華生集會 對仇恨亞裔說不

延伸閱讀

楊安澤8大道拜票：取締非法擺攤、簽發更多小販牌

楊安澤8大道拜票：取締非法擺攤、簽發更多小販牌
楊安澤訪班森賀 承諾緩解小商家壓力、遊民減半

楊安澤訪班森賀 承諾緩解小商家壓力、遊民減半
楊安澤、亞當斯漏報稅 「正在更新」

楊安澤、亞當斯漏報稅 「正在更新」
歐陽靖寫歌 挺楊安澤選紐約市長

歐陽靖寫歌 挺楊安澤選紐約市長
影／歐陽靖寫歌「Yang for NY」 挺楊安澤選紐約市長

影／歐陽靖寫歌「Yang for NY」 挺楊安澤選紐約市長

熱門新聞

從紐約飛往上海的東航日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周；圖為今年3月底的紐約甘迺迪國際機場(JFK)。(讀者提供)

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

2021-04-09 09:37
大批警員剛到法拉盛凱辛納公園附近的事發現場。(取自Citizen App)

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

2021-04-05 21:25
華裔兄弟反目持刀相向，一人送醫後不治身亡，傷人者市警總局投案。(記者張晨/攝影)

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

2021-04-10 18:34
宋良表示，他的租客離開住宅前，大肆破壞屋內設施，讓他必須再花費60萬元重新裝修。(宋良提供)

惡房客不交租還毀房 華裔房東叫苦

2021-04-10 02:28

亞裔女莫名被扯髮 嫌犯逮到了…還曾在羊頭灣推倒華翁

2021-04-08 02:30
國際刑警組織對潘勤軒發出紅色通緝令。（國際刑警組織提供）

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

2021-04-07 08:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删

美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删
40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以

40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以
中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低
國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台

國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台
共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭