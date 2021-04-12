紐約市長參選人 拉近與選民距離 線下活動趨頻繁能

隨著初選臨近，各紐約市長參選人大幅增加了線下競選活動的頻率，近距離接觸選民；圖為楊安澤日前舉行競選活動。（記者和釗宇╱攝影）

距離6月22日的紐約市 長民主黨初選還剩下兩個多月，但此前有民調 顯示，目前仍有半數選民未決定市長人選，這也促使眾多紐約市長參選人在疫情之中仍然大幅增加了線下競選活動的頻率，力圖近距離接觸選民，提高知名度。

Fontas Advisors和Core Decision Analytics此前進行的民調電話訪問了800名民主黨籍選民，50%的受訪者表示還未決定將投票給誰；其中，華裔參選人楊安澤 16%的支持率排在第一，排在第二位的是布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)，支持率為10%，其後分別是白思豪前法務顧問威利(Maya Wiley)的6%和市主計長斯靜格(Scott Stringer)的5%；但這次民調不對參選人做詳細介紹，因此知名度更高的人更占優勢。

華爾街日報報導，大部分參選人都是在疫情之中決定參選的，因此剛開始的競選和籌款活動大部分都是線上進行；然而隨著初選的臨近，以及紐約市疫苗加速接種，愈來愈多的參選人開始頻繁舉辦線下活動，提升在選民對自己的熟悉程度。

參選人莫拉萊斯(Dianne Morales)3月30日就表示，她不會再參加任何線上論壇，此後所有競選活動都將線下進行，面對面接觸選民；參選人威利則表示，「我寧可辦三場線下交流活動，也比參加50場Zoom論壇要好。」參選人賈西亞(Kathryn Garcia)說，許多選民都希望候選人親自到社區去拜票。

楊安澤競選團隊發言人斯伯恩(Jake Sporn)則表示，楊安澤在參選之初就將線下活動作為其競選的標誌，無論是步行拜訪社區還是參加各種活動，而其競選也因他和團隊成員2月感染新冠肺炎而暫停線下活動；斯伯恩說，「盡可能的跟選民在他們生活、工作和通勤的地方見面，而非通過Zoom論壇，是楊安澤啟動競選以來的首要工作。」

亞當斯的競選團隊也表示，隨著初選的臨近，線下競選活動將越來越多；其發言人賽斯(Evan Thies)說，「當選民了解亞當斯並聽到其維護工薪階層、終結不平等的政見，他們就會喜歡並支持亞當斯。」其他候選人，包括斯靜格、多諾萬(Shaun Donovan)、麥奎雷(Ray McGuire)等，也都不同程度增加了線下活動的頻率。