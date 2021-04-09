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布碌崙白男3度攻擊亞裔 被捕30次有精神病

記者顏潔恩／紐約報導
涉嫌三起攻擊亞裔案件的魯索已被逮捕控罪。(市警提供)
涉嫌三起攻擊亞裔案件的魯索已被逮捕控罪。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)28歲白人男子魯索(Joseph Russo)涉嫌三起攻擊亞裔的案件，在公眾場合惡意推倒老翁、扯女性頭髮，日前被警方拘捕，被控多項仇恨攻擊和騷擾罪名；警方表示，魯索曾有30次逮捕紀錄，患有精神疾病。

紀錄顯示，魯索在3月5日至本月5日間共涉及三起攻擊亞裔案件，案發地點均位於布碌崙南區接近華社的公眾地點；首宗案件發生於3月5日早上9時20分，魯索在Gravesend社區街道行走時，推倒一名64歲亞裔婦女，造成其左側身受傷。

第二起案件發生於3月22日早上7時45分，在位於Kings Highway1308號購物商場門口外；魯索不發一語朝32歲亞裔女子靠近，並動手拉扯她的頭髮將近五秒鐘才收手；第三起案件則發生於羊頭灣華社商業區，魯索無故將一名77歲華裔老翁推倒在地，造成受害者左手臂瘀青。

在魯索還未被捕前，市警亞裔亞裔仇恨犯罪工作組就介入調查，7日晚在班森賀家中逮捕魯索，送往62分局接受盤問；魯索送往布碌崙刑事法庭過堂，被控多項仇恨攻擊(Assault as a Hate Crime)、仇恨騷擾(Aggravated Harassment)罪名。

進一步調查披露，魯索患有精神疾病，曾有30次被捕紀錄，包括因公然猥褻罪(Public Lewdness)、蓄意破壞公物、非法持有管制藥物、刑事擅闖、入室盜竊等罪名；但因患有精神疾病，每次被逮捕後不久就被釋放出來。

亞裔仇視案件不停發生，讓許多華人對出行感到害怕，一名居住在U大道的華裔民眾劉偉說，以前都搭乘公共交通工具外出，但現在不敢，對人身安全感到擔憂。

魯索攻擊案受到61分局局長福特(Derby Fort)的高度關注，他表示成功拘捕魯索有賴61、62分局警員、輔警單位和目擊者的功勞，還要感謝受害者提供線索；「你不是孤單的，警方會將民眾的安全擺在首位」，福特表示，已經安排警員長時間駐守在U大道華社，呼籲遇到任何問題，積極向警方求助，也呼籲民眾不必過於恐慌。

涉嫌在一個月內三度攻擊亞裔的魯索(中)，被警方從62分局押出來。(ABC7視頻截...
涉嫌在一個月內三度攻擊亞裔的魯索(中)，被警方從62分局押出來。(ABC7視頻截圖)

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