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長島大頸華男販毒致2死罪成 最高囚6年

記者牟蘭／紐約報導

長島大頸32歲華裔男子林賈斯(Justin Lum，音譯)，因提供或販賣毒品致女友與另一人吸食過量死亡，事後企圖以「好心人法」脫罪，但終究被拘捕並移送法辦，去年11月認罪，8日接受法官量刑，被判三至六年監禁。

根據法院消息，報住在大頸森林徑(Forest Row)的林賈斯，自2017年到2018年間，涉嫌兩起提供或販賣毒品、致他人吸食過量死亡案件，其中一起案件的受害人是他的女友科拉多(Patricia Collado)。

林賈斯於2019年9月19日被皇后區大陪審團起訴，包括三項二級誤殺與多項非法販賣管制藥品在內的15項罪名；去年11月2日與檢方達成認罪協議，在庭上認下兩項刑事疏忽謀殺與一項三級非法持有管制藥品的罪名。

法官侯德(Kenneth Holder)於8日上午宣布，林賈斯面臨三到六年的監禁；對此，皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，被告親眼目睹受害人瀕臨死亡，仍繼續向他們多次提供芬太尼(Fentanyl)，導致兩起悲劇發生，「他是皇后區首位因販毒過量導致他人死亡而獲刑的被告」。

法院信息顯示，林賈斯於2017年4月27日與女友科拉多在大學點的電影院內共同吸食大量海洛因，電影結束後科拉多又在林賈斯的車上吸食他提供的毒品，因吸食過量而陷入昏迷，林賈斯將女友送往附近醫院救治；科拉多甦醒後，又三度吸食毒品，導致心臟驟停。

林賈斯在女友心臟驟停後，未撥打急救電話，反而自己繼續吸食毒品後昏睡；女友第二日因吸食過量芬太尼、古柯鹼與海洛因急性中毒死亡。

第二起案件發生在2018年3月1日，林賈斯販賣毒品給貝賽居民布朗(Calvin Brown)，布朗吸食毒品後身體不適，被送往醫院獲救；但3月9日布朗再度向被告購買大量毒品，3月10日被發現服用贊安諾錠 (Xanax)與海洛因等藥物造成急性中毒，在他母親住所內死亡。

林賈斯在兩人死亡後，曾向另一名顧客炫耀表示，聲稱他曾為女友與布朗提供救助，因「好心人法」，他不會受到法律制裁。

毒品 皇后區 電影院

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