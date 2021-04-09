紐約客談／當犯罪遇上精神病 仇亞調查更難

一個月內在布魯克林攻擊三名亞裔 的白人男子魯索(Joseph Russo)終於落網，被鑑定患有精神疾病，曾有30次犯罪被捕紀錄；無獨有偶，班森賀攻擊華裔老夫婦案件中被捕獲的非洲裔遊民勞森(Donovan Lawson)，也曾33次被逮捕，他年幼時就出現精神狀況，參與市警管理的心理健康項目也不見改善。

不難發現，近期襲擊亞裔的許多嫌犯都有精神病史，以及多次被捕的紀錄，即便警方快速逮捕這類嫌犯，銬上手銬帶到拘留所扣留幾小時，因為嫌犯患有精神疾病，不久後又重返社區，這說明當犯罪遇上精神疾病時，刑事司法系統在應對這類情況的能力，依舊存在缺陷。

但值得關注的是，前述兩起案件還沒抓捕到嫌犯時，亞裔仇恨犯罪 工作組就已介入調查，且都被控以仇恨犯罪；兩起案件中，魯索對亞裔持有偏見的態度更鮮明些，畢竟作為慣犯，只針對亞裔下手這一事實已很明顯。

接下來審理案件中，是否會被推翻，則要看檢辯雙方各拿出什麼證據。司法系統未改，兩嫌極可能再次被釋放，形同仇恨犯罪的調查徒勞無功。

無可否認，新冠疫情之下，很多精神患者難以維持治療；隨著失業率飆升、遊民數量劇增，原本精神有狀況的人更容易心理不平衡，把一切怪罪給亞裔。

精神疾病變成可從犯罪中逃脫的理由，政府和執法機構應正視精神疾病在犯罪中扮演的角色；要麼給予精神疾病患者需要的治療，要麼加強紐約市 的安全網，有更強的執法體系，避免他們獲釋後，又在社區傷害無辜的人。

（紐約客談，每周二至周六見報）