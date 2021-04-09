我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

紐約客談／當犯罪遇上精神病 仇亞調查更難

紐約客談

一個月內在布魯克林攻擊三名亞裔的白人男子魯索(Joseph Russo)終於落網，被鑑定患有精神疾病，曾有30次犯罪被捕紀錄；無獨有偶，班森賀攻擊華裔老夫婦案件中被捕獲的非洲裔遊民勞森(Donovan Lawson)，也曾33次被逮捕，他年幼時就出現精神狀況，參與市警管理的心理健康項目也不見改善。

不難發現，近期襲擊亞裔的許多嫌犯都有精神病史，以及多次被捕的紀錄，即便警方快速逮捕這類嫌犯，銬上手銬帶到拘留所扣留幾小時，因為嫌犯患有精神疾病，不久後又重返社區，這說明當犯罪遇上精神疾病時，刑事司法系統在應對這類情況的能力，依舊存在缺陷。

但值得關注的是，前述兩起案件還沒抓捕到嫌犯時，亞裔仇恨犯罪工作組就已介入調查，且都被控以仇恨犯罪；兩起案件中，魯索對亞裔持有偏見的態度更鮮明些，畢竟作為慣犯，只針對亞裔下手這一事實已很明顯。

接下來審理案件中，是否會被推翻，則要看檢辯雙方各拿出什麼證據。司法系統未改，兩嫌極可能再次被釋放，形同仇恨犯罪的調查徒勞無功。

無可否認，新冠疫情之下，很多精神患者難以維持治療；隨著失業率飆升、遊民數量劇增，原本精神有狀況的人更容易心理不平衡，把一切怪罪給亞裔。

精神疾病變成可從犯罪中逃脫的理由，政府和執法機構應正視精神疾病在犯罪中扮演的角色；要麼給予精神疾病患者需要的治療，要麼加強紐約市的安全網，有更強的執法體系，避免他們獲釋後，又在社區傷害無辜的人。

（紐約客談，每周二至周六見報）

亞裔 仇恨犯罪 紐約市

上一則

日本海之滴褐藻糖膠自然增強免疫力

下一則

善用花卉綠植、乾燥花DIY 把春意帶進家門

延伸閱讀

研究顯示 逾1/3新冠患者康復後 罹患精神疾病

研究顯示 逾1/3新冠患者康復後 罹患精神疾病

紐約客談／巨富、企業增稅 正確決策

紐約客談／巨富、企業增稅 正確決策
楊安澤訪班森賀 承諾緩解小商家壓力、遊民減半

楊安澤訪班森賀 承諾緩解小商家壓力、遊民減半
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
攻擊華裔夫婦 非裔嫌曾被捕33次、患有精神疾病

攻擊華裔夫婦 非裔嫌曾被捕33次、患有精神疾病

熱門新聞

林纘庭態度強硬奮起反擊禁止他們入內的外族裔人士，雙方雖發生肢體衝突，但他並未因此受傷，順利進入遊樂場教授學員太極。(記者牟蘭／攝影)

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

2021-04-03 10:53
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
龍方芬今年1月感染新冠病毒，經過兩個月治療並無起色，其家人只能通過視頻查看陷入昏迷的她。(郭嬌提供)

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

2021-04-03 09:50
3月31日法拉盛艾利大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

2021-04-01 10:55
大批警員剛到法拉盛凱辛納公園附近的事發現場。(取自Citizen App)

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

2021-04-05 21:25
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

2021-04-01 09:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光