紐約華女地鐵站無故遭毆 非裔嫌犯僅被控輕罪

江克蘿在地鐵站遭受他人無故毆打後，右臉較左臉非常腫脹。(江克蘿提供)

華女江克蘿(Jiang Chloe，音譯)日前凌晨上班前，在地鐵站 遭到一名非洲裔女子無故毆打，一度倒地不起，之後更出現腦震盪症狀，她報警求助後，警方以三級攻擊的輕罪逮捕嫌犯移送法辦，仇恨犯罪 小組並未介入調查；她對此表示不滿，並稱自己目前無法工作，失去收入，出門要帶胡椒噴霧才安心，嫌犯卻未受到應有的懲戒，「受害者為什麼要承受這些？」

根據警方消息，3月28日晚上11時49分左右，位於71大道交皇后大道的F線地鐵站站台發生一起攻擊案；一名43歲的亞裔 女性被一名24歲的非洲裔女子毆打面部，受害人被送往森林小丘醫院醫治臉上的傷口。

警方隨後逮捕了24歲的貝爾(Maricia Bell)，以三級攻擊的輕罪移送法辦，仇恨犯罪小組並未介入調查；目前州法院系統尚未顯示被告的任何信息，尚不清楚嫌犯是否被保釋。

這起案件的受害人江克蘿3日接受本報專訪時表示，她在郵局工作，案發當天她在地鐵站等車準備上班，一名非洲裔女子突然接近她，無故毆打她的臉部，「打了至少一到兩分鐘，我摔在地上還不停的被打」。

江克蘿說，她被攻擊期間大腦一片空白，只聽到施暴者嘴中念念有詞，但當時因過於恐懼，並沒聽清對方話語含意；她說，自己被攻擊後，立即向大都會運輸署(MTA)的工作人員求助，報案後她被送往醫院救治。

雖然表面傷勢不明顯，但江克蘿說，她被攻擊後，臉部與牙齒非常疼痛，膝蓋也摔破，衣褲上沾有血跡，近期出現頭暈、惡心等腦震盪症狀，須前往醫院治療；由於身體不適，她必須向郵局請假、在家休養，但因自己不是郵局的正式員工，不能享帶薪病假，目前失去收入，未來生計堪憂。

江克蘿對警方處理結果不滿，她說，嫌犯針對她的膚色無故攻擊，但市警反仇恨亞裔小組根本沒有介入；嫌犯不但沒有以仇恨犯罪的罪名移送法辦，檢方只以三級攻擊的輕罪提告，「法院信息顯示這個控罪最多就交1000元罰金，一般不用坐牢」。

江克蘿說自己已多次遭受仇恨攻擊，曾在地鐵站內被一名陌生女子辱罵「Ching Chong」，還有一次一名陌生女子故意對著她咳嗽；在地鐵站遇襲前一日，她在東艾姆赫斯特(East Elmhurst)等車時，一名私家車駕駛搖下車窗向她吐口水。

即使如此，從馬來西亞移民美國16年的江克蘿說，她從未想過這種無故攻擊的罪案會發生在自己身上，她已將平日隨身攜帶的乾洗手液換成胡椒噴霧，時刻提防陌生人，「以前出門和回家是再平常不過的事情，但現在一出門就非常緊張和害怕」。

江克蘿表示，說出自己的故事，是希望鼓勵更多人站出來發聲，更期盼執法部門能公正審理她的案件；她說，自己是受害人，卻要獨自一人承擔這些後果，她批評政府「只說不做」，導致像她一樣的亞裔頻遭攻擊，她期盼得到民選官員的協助，幫助她保留工作，至少在兩周內獲得經濟補助。

阿茲海默症關愛服務中心多元化外展主任石蔚靜表示，她鼓勵像江克蘿一樣的受害者發聲，避免更多人在同一地區受到傷害；她說，全國有許多亞裔社區民眾在前線工作，維持城市秩序，若這些人害怕出門，「誰來維護城市的安全？」

作為長期服務阿茲海默症家庭的服務者，石蔚靜說，目前仇恨亞裔風氣盛行，長者成為種族歧視者的攻擊目標之一，她呼籲華裔與外族裔團結一致，共同發聲抵抗仇恨犯罪。