紐約州大麻合法 但市警嚴禁警員吸食

儘管大麻已合法化，但紐約市警仍「嚴格禁止」警員吸大麻。(美聯社)

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)3月31日已簽署大麻合法化 法案，紐約州成為全美第15個允許娛樂用大麻合法化的州，預計將成為全美最大的合法大麻市場之一；但即使大麻合法化，紐約市警發給所有制服和文職人員的一份備忘錄中表示，「嚴格禁止」警員吸食。

這份在2日發出的備忘錄中寫道，「關於最近通過娛樂大麻合法化的州立法，我們提醒部門中的所有成員，使用大麻仍然是被嚴格禁止的。」

郵件中還指出，現行巡邏指南程序和藥物篩選程序，仍然包括禁止大麻的使用，警員必須時刻保持身體健康，才能勝任工作。

「被發現不適合執行職務或未能通過藥物測試的人員，局長可酌情決定將其停職或解雇。」這份備忘錄是由市警醫療部門(NYPD Medical Division)指揮官簽發。

州府稱，40%的大麻合法化稅收將投資 於有色人種社區，之前所有大麻相關的犯罪紀錄將被自動清除，並鼓勵相關社區民眾投入大麻合法化市場；另外40%的將被用於投資教育，餘下20%用於戒毒事業和公共教育項。

個人將被允許持有不超過三盎司的娛樂用大麻，或不超過24克的大麻油一類精煉物；個人也可以在家種植大麻，僅供自用。

州府表示，大麻合法化預計每年將為州府增加3億5000萬元的稅收，同時將在全州範圍內創造3萬到6萬個；銷售大麻將的州稅率預計為9%，地方稅率可設4%的稅率。