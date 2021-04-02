藉疫情哄抬蛋價 批發商捐120萬顆和解

藉疫情哄抬物價，雞蛋供應商與州檢察長辦公室和解捐贈10萬盒、共120萬顆雞蛋。（取自推特）

州檢察長詹樂霞(Letitia James)1日宣布，與在疫情 期間哄抬價格的雞蛋 生產批發商達成和解協議，該公司須捐贈10萬盒、共120萬顆雞蛋給州內多地食品銀行，供遊民收容所及施粥站的人們食用。

根據詹樂霞辦公室去年的起訴書，2020年3月和4月期間，位於賓州的雞蛋生產批發商Hillandale Farms Corporation利用疫情哄抬價格，以高價將雞蛋出售給雜貨店和食品批發商，獲利400萬元；其中很多雞蛋是在低收入社區的雜貨店出售，抬價並非成本上升，而是利用民眾的高需求。

例如，該公司原本出售給Western Beef超市一打雞蛋價格為0.59元至1.1元之間，卻在去年3月15日提高到1.49元出售，之後繼續提高價格至每打2.93元，幾乎是同年1月價格的五倍。

此外Hillandale還將高價雞蛋賣給Stop＆Shop，BJ's Wholesale Club等超市，以及紐約西點軍校、位於Fort Hamilton的美軍基地的商店等地。

詹樂霞表示，去年疫情剛爆發時，紐約民眾開始爭相儲存食物，作為全國最大雞蛋生產商之一的Hillandale，卻將雞蛋價格提高至前所未有的程度，給紐約民眾養家糊口增添更多困難，Hillandale違反了紐約州 價格欺詐法。

在州府提出訴訟後，Hillandale最初否認哄抬價格，並在去年8月發布聲明稱，雞蛋與很多商品一樣價格不穩定，但幾十年來，他們的定價方式是一致的，是賺是賠都沒有抱怨，過去幾個月也是一樣。

不過1日詹樂霞辦公室與Hillandale達成和解，Hillandale同意捐贈120萬顆雞蛋，詹樂霞將這些雞蛋送給州內需要食物的民眾。