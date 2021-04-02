無工會支持 楊安澤：獨立性是我優勢

雖然未獲得大工會背書，楊安澤表示，獨立性是他的優勢，他不代表任何特殊利益團體。（記者和釗宇／攝影）

儘管華裔紐約市 長參選人楊安澤 民調領先，但目前他並無大型工會背書，其他參選人近日對他的攻擊力度也不斷加大；但楊安澤不以為然，表示獨立性是他的優勢，他不代表任何特殊利益團體。

楊安澤日前參加「更好紐約協會」(Association for a Better New York)線上會議時表示，「我是為了紐約市民才參選，我將遵從事實而非某些特殊利益團體。」

此前針對楊安澤的負面消息增多，包括批評他疫情 期間在上州躲避疫情，指責教師工會拖延公校復課，以及至今仍未詳細說明他的最低收入計畫；不過，負面消息並未影響他的選情，楊安澤在多項民調中仍然位列第一。

對這些批評，楊安澤回應說，「我呼籲公校盡快重開，因為這是正確的事，作為公校學生和特殊教育學生的家長更應如此；我呼籲紐約市拿回地鐵控制權，也因為這是正確的事，這對我和紐約市地鐵乘客再明顯不過。」

同時，其他候選人對楊安澤的攻擊也日趨猛烈；市主計長斯靜格(Scott Stringer)此前表示，楊安澤希望給疫情中獲利頗豐的大企業減稅，是錯誤的；前白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)也開始攻擊他說，楊安澤希望市府留存七成聯邦救濟款的想法是光說不練，「這種做法對市民有害，只是爭奪權力和吸引力的怪誕行為，並不是真的關心市民；紐約市需要一位嚴肅的領導，而不是一個像川普似的成天穿梭於播客中開玩笑的人。」

楊安澤則表示，目前最重要的事情是加速返工，讓更多企業留在紐約市創造更多就業崗位，而他是促成這件事的最佳人選；「我已經與三名大企業執行長談話，他們告訴我，如果我當選市長，他們有意願合作，在紐約市投資數百萬元；我還納悶難道會有市長不希望企業投資嗎？然後我意識到這些企業家可能覺得現任市長就是這樣，他們也可能感覺現在一些參選人也是這樣的。」