無工會支持 楊安澤：獨立性是我優勢

儘管華裔紐約市 長參選人楊安澤 民調領先,但目前他並無大型工會背書,其他參選人近日對他的攻擊力度也不斷加大;但楊安澤不以為然,表示獨立性是他的優勢,他不代表任何特殊利益團體。

楊安澤日前參加「更好紐約協會」(Association for a Better New York)線上會議時表示,「我是為了紐約市民才參選,我將遵從事實而非某些特殊利益團體。」

此前針對楊安澤的負面消息增多,包括批評他疫情 期間在上州躲避疫情,指責教師工會拖延公校復課,以及至今仍未詳細說明他的最低收入計畫;不過,負面消息並未影響他的選情,楊安澤在多項民調中仍然位列第一。

對這些批評,楊安澤回應說,「我呼籲公校盡快重開,因為這是正確的事,作為公校學生和特殊教育學生的家長更應如此;我呼籲紐約市拿回地鐵控制權,也因為這是正確的事,這對我和紐約市地鐵乘客再明顯不過。」

同時,其他候選人對楊安澤的攻擊也日趨猛烈;市主計長斯靜格(Scott Stringer)此前表示,楊安澤希望給疫情中獲利頗豐的大企業減稅,是錯誤的;前白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)也開始攻擊他說,楊安澤希望市府留存七成聯邦救濟款的想法是光說不練,「這種做法對市民有害,只是爭奪權力和吸引力的怪誕行為,並不是真的關心市民;紐約市需要一位嚴肅的領導,而不是一個像川普似的成天穿梭於播客中開玩笑的人。」

楊安澤則表示,目前最重要的事情是加速返工,讓更多企業留在紐約市創造更多就業崗位,而他是促成這件事的最佳人選;「我已經與三名大企業執行長談話,他們告訴我,如果我當選市長,他們有意願合作,在紐約市投資數百萬元;我還納悶難道會有市長不希望企業投資嗎?然後我意識到這些企業家可能覺得現任市長就是這樣,他們也可能感覺現在一些參選人也是這樣的。」