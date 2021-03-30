台商回流 創造本土10萬職缺 紐約線上徵才

陳正祺表示，美中貿易戰讓台商回流台灣，創造10萬個就業機會，也增加台灣對人才需求。(截自視訊會議)

畢業季即將到來，中華民國經濟部駐美投資 貿易服務處為協助台灣 企業延攬人才，於29日晚於線上舉辦「2021台灣企業美東區線上職涯講座媒合會(career talk)」，邀請多家知名企業與美東各校參與；會上經濟部政務次長陳正祺表示，美中貿易戰讓台商回流台灣，創造10萬個就業 機會，也增加台灣對人才需求，希望藉由媒合會，加強產官學合作、延攬人才。

陳正祺說，美中貿易戰帶動台商回流投資近8000億元新台幣(約280億美元)，預估創造10萬個就業機會，但這也讓台灣面臨嚴重缺才問題，為了協助台灣業者延攬海外優秀人才，經濟部舉辦職涯講座，加強與美東地區知名學府合作，共同邀請海外人才瞭解台灣的職缺機會與就業環境，希望延攬資訊、數位、商業管理等專業人才，同時促進台灣六大核心戰略產業創新，以提升整體經濟競爭力。

會議邀請賓州大學、紐約大學(NYU)及新澤西理工學院、天普大學等多間學校致詞，說明台美加強人才合作的重要性，活動也邀請到華碩、宏碁、瑞昱半導體、美光科技及台新金控等多間台企，說明職缺機會及全球人才雇用趨勢。

在台灣需要更多來自全球的專業人才背景下，經濟部為了協助台灣企業延攬人才，也架設「Contact Taiwan」網站，提供台灣就業資訊、就業媒合服務等，當天會上，經濟部表示，台灣需要更多來自全球的專業人才，該網站至去年12月31日為止，也已經有1773間企業成為會員，形成一個完善的就業網絡，將台灣海內外學生、企業、政府各部門整合在一個平台，促進產官學三界合作。