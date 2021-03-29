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孟昭文接種新冠疫苗 鼓勵符合資格的民眾盡快預約

記者朱蕾／紐約報導
孟昭文接種新冠疫苗。(孟昭文辦公室提供)
孟昭文接種新冠疫苗。(孟昭文辦公室提供)

位於皇后區貝賽(Bayside)的韓裔社區服務中心(KCS)，作為皇后區東北部首個長期新冠疫苗接種站，於上周五開放。國會眾議員孟昭文29日上午在該疫苗站接種完第一劑，她鼓勵所有符合接種資格民眾積極接種。

接種完第一劑疫苗後，孟昭文表示，皇后區居民為在自己的社區有更多疫苗接種點已經等了幾個月，終於在東北部有了這一長期疫苗接種點，「我在1月時便可以接種疫苗，但我選擇和選區民眾一起等候，當我的選民能在社區接種後，我才能夠安心接種」。

「坦白的說，我進去之前有點緊張，但現在感覺很好，沒有感覺到疼」，孟昭文說，「這是保護自己的重要一步，也為我的家人、我的社區、我的同事，我鼓勵所有紐約人一旦能夠接種疫苗，就盡快接種」。

根據市府公布的疫苗站點地圖，此前，除了法拉盛外，皇后區東北部的華人聚居地如貝賽、新鮮草原、橡園(Oakland Gardens)、白石鎮等，成為疫苗注射點「荒漠地帶」，接種站數量較少、預約疫苗難；經過孟昭文等民選官員一個多月的努力，市府終於決定在位於32大道203-05號韓裔社區服務中心設立長期新冠疫苗站，26日起向所有符合接種資格民眾開放。

該疫苗站每周運營七天，上午9時至下午7時開放，每天提供超過160劑疫苗，至少開放至今年9月；民眾可通過nyc.gov/vaccinefinder或致電(877)829-4692提前預約，也可前往接種站現場預約。

疫苗 皇后區 孟昭文

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紐約親子互助會協助民眾預約疫苗接種

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