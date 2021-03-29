審計報告：紐約市7年短收1億交通罰款

州主計長辦公室表示，紐約市在2012年到2019年間可能少收了超過1億元的車輛違章罰款。（美聯社）

州主計長辦公室日前發布審計報告顯示，紐約市 在2012年到2019年間，可能少收了超過1億元的車輛違章罰款。

報告顯示，市財政局(Department of Finance)的收繳罰款工作嚴重滯後；州主計長辦公室審閱了從2012年1月到2019年2月的違章罰款紀錄，發現未繳的罰款高達1億831萬元之多；報告表示，「罰單開出以後，市財政局未能及時採取措施收繳罰款。」

數據顯示，市府在這一時期內共開出了超過3400萬個闖紅燈、占用公車道、校區超速和違章停車罰單，總價值高達28億元；州主計長辦公室還對價值超過200萬元的未繳罰款的案例進行了153次隨機抽查，發現市財政局僅對其中35個案例，採取了後續收繳措施。

州主計長辦公室表示，希望此報告能夠促使市財政局盡力收繳罰款；此前也有數據顯示，疫情 期間紐約市交通違章次數增加，尤其是疫情前幾個月，路上車流急劇下降，超速駕駛頻發。

目前市財政局只負責收繳居住在紐約市內的違章車主的罰款，對於紐居住在約市外的違章車主，須先通過市法務局聘用私營律所，向外市居民討要罰款；該報告建議市府加強執法，尤其是針對居住在市外的違章者，因大筆未追繳罰款可能就是因為市外居民的罰款難以追繳。

市財政局則表示，根據章程，未繳罰款的可追溯期有八年，預計未來幾年市財政局仍能夠收回數百萬元罰款；「同時，例如給違章車輛鎖車的執法手段，在疫情期間被禁止使用，若未來能夠恢復這些執法，將有利於市財政局追回更多罰款。」