紐約市房檢員發「Ching Chong」歧視信給亞裔 遭停職

紐約市房屋檢視員發信給一名亞裔住戶，收信人名字寫歧視亞裔的「Ching Chong」，而遭到停職。(取自Duc Pham臉書)

紐約市 房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)一名雇員日前在查看了曼哈頓上東區一亞裔 居民的公寓後，發信給該住戶，但收信人名字為「Ching Chong」；當事人感覺受辱，將信封拍照上傳社交媒體，後經市府證實，是該局雇員發出帶有反亞裔種族歧視 的信件，已於26日停職。

22歲的越南裔臉書程序員潘杜克(Duc Pham)和其室友，24日收到了這封收信人為「Ching Chong」的信件，發件人是市房屋保護和開發局緊急服務部(Emergency Services Bureau)。

「Ching Chong」是一個貶義詞，常被用來嘲弄華文使用者、華裔甚至其他外貌類似華裔的東亞人。

潘杜克受到信件後感到受辱，當日將信件拍照上傳至社交媒體寫道，「一名房屋檢視員曾上門查看我們公寓熱水和供暖的問題，但沒有問我們的名字，而今天我們居然收到了這個，紐約你真是太棒了！」

這座位於上東區的五層無電梯公寓經常出供暖和熱水不足的問題，居民表示，在住戶們多番投訴下，終於有人上門檢查。

潘杜克回憶，我們當日讓他進來，也沒怎麼交談，但他很有禮貌，非常快，不到30分鐘就結束了檢視。

潘杜克在社交媒體的發文被廣泛傳播並引起市府的注意；市府發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)在推特上寫道，市府展開全面調查後，這名員工已被立即停職且停薪，當局也聯繫了當事人並表示道歉，「 紐約市團結在停止仇恨亞裔之中，任何種族主義仇恨，都不會有容身之地」。

市房屋保護和開發局證實，因涉嫌將反亞裔種族歧視言論輸入數據庫而被停職的檢視員，正是於本月17日到訪潘杜克公寓的人，但當局拒絕透露他的名字。

「我們正在進行全面調查，以確定進一步的紀律處分。」該機構發言人在一份聲明中表示，「已經向受影響的個人表達了我們深切的歉意。」

但對此潘杜克則說，「他可能是一個種族主義者，而令人難過的是，其他人也沒有發現這個錯誤；我們寄望紐約市能保護移民及少數族裔，確保這些事情不會發生，但作為政府機構，他們卻成為問題製造者，這顯然非常令人失望。 」